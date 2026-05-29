Petro anunció proyecto para reglamentar cirugías estéticas en Colombia tras crimen de Yulixa Toloza

Mucha conmoción en el país generó el caso de Yulixa Toloza, la mujer que estuvo desaparecida por varios días luego de hacerse un procedimiento estético en un centro sin permisos, ubicado al sur de Bogotá.

El cuerpo de la mujer fue encontrado días después, luego de que los dueños de la estética y quien le habría realizado el procedimiento quirúrgico, la arrojaran en una zona boscosa del municipio de Apulo.

A este trágico hallazgo, se le sumó el reporte de la necropsia que entregó Medicina Legal, el cual confirmó que la mujer sufrió múltiples fracturas en sus costillas y al menos once heridas en tórax, abdomen y espalda. Por lo cual, su muerte fue un homicidio.

¿Qué dijo Petro tras el hecho?

Ante la confirmación de Medicina Legal sobre el homicidio de Yulixa Toloza, el presidente Gustavo Petro anunció que presentarán ante el Congreso el proyecto de ley para reglamentar las cirugías estéticas en el país.

El Gobierno buscará que los médicos cirujanos especializados sean los únicos que realicen este tipo de procedimientos.

“El gobierno presentará el proyecto de ley Julixa que busca que nadie pueda hacer cirugía estética sino con título de médico cirujano especializado en la cirugía estética en universidad acreditada”, señaló el mandatario.