“Invito al pueblo trabajador a expresarse”: Petro convoca a las calles ante caída del salario mínimo

¿Cuándo se oficializa el salario mínimo 2026 en Colombia? Fecha y hora del anuncio de Petro // Caracol Radio

Una nueva decisión tiene en jaque al gobierno de Gustavo Petro, y se trata de la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026, expedido el 29 de diciembre y en el que el aumento fue del 23%.

El Gobierno Nacional interpondrá en las próximas horas un recurso de resolución de apelación al fallo del Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo en 2026, y adicionalmente, evaluará los pasos a seguir mientras avanza el análisis jurídico del caso y estudian si el incremento que mantiene en 23,7%.

El presidente Gustavo Petro se refirió a esta suspensión del decreto de salario mínimo, y señaló que respetará la decisión del Consejo de Estado pero actuará de acuerdo a la Constitución, pues asegura que fue expedido con todos los criterios.

“Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el consejo de estado, seguirá las ordenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución”.

Confirmó también que el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino liderará una reunión para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá, que mostrará la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios.

El mandatario dejó claro que “suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución, que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos”.

Convocatoria a las calles

Tras la decisión del Consejo de Estado, todos los actores del Gobierno convocaron a los colombianos a salir a las calles, para protestar por la suspensión del decreto del aumento del salario mínimo, que quedó estipulado en 23%. Es decir, que hoy en día un trabajador está devengando $2.000.000.

Frente a esto, el presidente Gustavo Petro también invitó al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto, “dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener”.