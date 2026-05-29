Elecciones en Colombia 2026: ¿Puede pedir un nuevo tarjetón si se equivoca? Registraduría responde

Este domingo 31 de mayo de 2026, Colombia vivirá una de las jornadas democráticas más importantes de los últimos años con las elecciones presidenciales, en las que se definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos años.

De acuerdo con la Registraduría, más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en todo el territorio nacional, en una jornada que contará con medidas especiales de seguridad, controles de orden público y restricciones como la ley seca en varias ciudades del país.

Uno de los temas que más dudas genera entre los votantes tiene que ver con el tarjetón electoral: ¿qué pasa si una persona se equivoca al marcar?, ¿se puede pedir otro?, ¿el voto queda anulado?

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¿Se puede pedir un nuevo tarjetón en caso de arrepentirse de su voto?

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, sí es posible solicitar un nuevo tarjetón electoral en caso de equivocarse al momento de votar.

La entidad explicó que los jurados de votación están obligados a entregar un nuevo tarjetón siempre y cuando el ciudadano no haya depositado aún el documento dentro de la urna electoral.

Es decir, si el votante marcó mal, se arrepintió de su elección o dañó accidentalmente el tarjetón, puede acercarse nuevamente al jurado y pedir otro para repetir el proceso correctamente.

Importante: ¿Qué debe hacer si dañó el tarjetón?

La Registraduría recordó que el procedimiento tiene algunas condiciones importantes.

El ciudadano no debe doblar, romper ni botar el tarjetón equivocado. Además, el jurado debe escribir la palabra “inservible” sobre el documento antes de guardarlo dentro del material sobrante de la mesa electoral.

Esta medida busca evitar posibles fraudes o irregularidades durante el conteo de votos.

Asimismo, las autoridades electorales recomiendan revisar cuidadosamente el tarjetón antes de introducirlo en la urna para evitar errores que puedan generar votos nulos.

Ley seca en Bogotá por elecciones presidenciales 2026

Con motivo de la jornada electoral, distintas ciudades del país implementaron medidas de control para garantizar el orden público.

En Bogotá, la Alcaldía Distrital decretó ley seca desde este viernes 29 de mayo a las 6:00 p. m. y hasta el mediodía del lunes 1 de junio.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 118 expedido por el Ministerio del Interior y busca prevenir alteraciones de orden público durante las elecciones presidenciales.

Según informó la Secretaría Distrital de Seguridad, la decisión de adelantar la restricción responde a evaluaciones técnicas realizadas sobre el comportamiento ciudadano en anteriores jornadas electorales.

Horario de las votaciones en Colombia

La jornada electoral para elegir presidente de Colombia iniciará el domingo 31 de mayo a las 8:00 de la mañana y finalizará a las 4:00 de la tarde.

Los colombianos residentes en el exterior también podrán participar en los consulados habilitados por la Registraduría Nacional.