La pelea que nunca temina entre el ministro Armando Benedetti y el exsecretario Camilo Enciso
Cuestionamientos y señalamientos marcan los días de estos dos funcionarios.
Entre llamarse “ladrón de Odebrecht” y “MinMansiones”, no terminan los señalamientos entre el ministro del Interior, Armando Benedetti y el secretario de Transparencia de la Presidencia y hoy candidato a la Cámara por Bogotá, Camilo Enciso.
Laura Saavedra Martínez
