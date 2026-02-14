Hable con elPrograma

La pelea que nunca temina entre el ministro Armando Benedetti y el exsecretario Camilo Enciso

Cuestionamientos y señalamientos marcan los días de estos dos funcionarios.

Entre llamarse “ladrón de Odebrecht” y “MinMansiones”, no terminan los señalamientos entre el ministro del Interior, Armando Benedetti y el secretario de Transparencia de la Presidencia y hoy candidato a la Cámara por Bogotá, Camilo Enciso.

