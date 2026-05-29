“Mientras en Bogotá se construyen discursos, en regiones se recogen cuerpos”: FND

La Federación Nacional de Departamentos cuestionó la respuesta del Gobierno nacional frente a la crisis humanitaria y de seguridad en Guaviare y exigió acciones urgentes para proteger a la población civil.

“Estamos cansados de que mientras en Bogotá se construyen discursos, en los territorios se recogen los cuerpos”. Con esa frase, la Federación Nacional de Departamentos lanzó un fuerte cuestionamiento al Gobierno nacional por la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa el departamento del Guaviare tras los violentos enfrentamientos entre disidencias de las Farc.

Los gobernadores aseguraron que la situación deja una “imagen devastadora para el país”, luego de que decenas de cuerpos sin vida llegaran desde la madrugada a San José del Guaviare.

En el comunicado, la Federación afirmó que el Gobierno nacional “permanece ausente frente a una crisis humanitaria y de seguridad que desborda las capacidades de los territorios”.

Asimismo, señalaron que lo ocurrido evidencia la necesidad de una mayor autonomía regional y cuestionaron las decisiones alrededor de la política de “Paz Total”.

“Las decisiones sobre la llamada ‘Paz Total’ se toman desde suntuosos escritorios en Bogotá mientras los territorios se llenan de muerte, miedo y abandono”, indicó el pronunciamiento.

La Federación Nacional de Departamentos también calificó como “inaceptable” que las regiones deban enfrentar solas las consecuencias de la violencia y advirtió que la “recurrente omisión en la respuesta oportuna” profundiza la sensación de abandono en las comunidades afectadas.

Además, los mandatarios regionales exigieron acciones “inmediatas, contundentes y coordinadas” para atender la emergencia, proteger a la población civil y recuperar el control institucional del territorio.