¿Qué pasará con el auxilio de transporte después de la suspensión del aumento del salario mínimo?

El viernes 13 de febrero el Consejo de Estado anunció la suspensión provisional del decreto 1469 de 2025, que establecía el salario mínimo vital para 2026. Cabe recordar que este documento había sido anunciado por el presidente Gustavo Petro el 29 de diciembre, fijando la suma en $1.750.905.

Añadido a este decreto, se había firmado uno aparte que fijaba el auxilio de transporte en $249.095 (1470 de 2026), el cual, sumado al mínimo vital, definía un monto de $2′000.000 de pesos (COP) totales.

Sin embargo, ahora el Consejo de Estado anunció que el Gobierno Nacional tendrá ocho días calendario para decretar un nuevo aumento que corresponda a las metas de inflación establecidas por el banco de la república junto a otras cifras económicas. Es decir, el nuevo salario mínimo vital deberá anunciarse como máximo el sábado 21 de febrero.

“A título de medida cautelar, ORDENAR a las entidades demandadas que, dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso” Sentenció el Consejo.

Cómo quedaría el auxilio de transporte ante la medida de suspensión del salario mínimo

Téngase en cuenta que durante la sentencia emitida por el Consejo de Estado sólo se discutió el decreto 1469 de 2025, el cual no abarca el auxilio de transporte, que es el 1470. Esto significa que, a menos que haya una sentencia hacia este decreto en específico, no habrá cambios para este monto.

Sin embargo, debe tener en cuenta que el auxilio de transporte es entregado a personas que ganan DOS salarios mínimos o menos ($3.501.810 SMMLV antes de la sentencia del consejo). Eso significa que si la nueva cifra de salario mínimo vital presentada por el gobierno es menor, su sueldo también debe bajar para seguir aplicando a este beneficio.

Por el momento, para la quincena de febrero podrá recibir el mismo salario que el de enero, según mencionó Consejo de Estado en su comunicado: “Durante el lapso comprendido entre la notificación de esta providencia y la fecha de publicación del referido acto administrativo, el valor del salario mínimo para la vigencia 2026 seguirá correspondiendo al establecido en el Decreto 1469 de 2025”.

Este tipo de sentencia ya había ocurrido en el gobierno de Juan Manuel Santos

Esta no es la primera vez que se anula un decreto del salario mínimo. En una sentencia de marzo de 2017 se anuló el decreto 2552 de 2015, la cual había fijado el aumento del salario mínimo para 2016, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos.

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, posesionó este miércoles en la Casa de Nariño al Director Administrativo de la Presidencia de la República, a los Ministros Consejeros y al Secretario Privado. / Colprensa Ampliar El Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, posesionó este miércoles en la Casa de Nariño al Director Administrativo de la Presidencia de la República, a los Ministros Consejeros y al Secretario Privado. / Colprensa Cerrar

Esta sentencia se había declarado por razones similares, en donde hay falta de motivación en la claridad técnica y objetiva del incremento porcentual del mínimo. Sin embargo, la sentencia se dio ya cuando el Decreto 2209 de 2016 estaba vigente meses antes y definía el salario de 2017.

Asimismo, el monto del auxilio de transporte no fue intervenido durante esta sentencia.