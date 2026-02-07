Liga Colombiana

Tabla del descenso 2026: Así quedó luego del triunfo de Internacional de Bogotá en Medellín

Cúcuta y Chicó son los dos equipos que actualmente están perdiendo la categoría.

Los jugadores de Internacional de Bogotá celebran uno de sus goles ante el Medellín / Colprensa.

Pasto y Bucaramanga abrieron la quinta fecha del fútbol colombiano en el estadio Departamental Libertad. La jornada, con dos juegos pendientes, se extenderá hasta el próximo domingo.

Así quedaron los resultados de los equipos que luchan por conservar la categoría al final de la temporada:

Pasto 0-0 Bucaramanga

Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga en el estadio Departamental Libertad. El encuentro careció de grandes emociones de gol y acciones de de peligro en las áreas.

Medellín 1-2 Internacional de Bogotá

Internacional de Bogotá tomó distancia en la lucha por mantenerse en primera división, luego de vencer 1-2 al Medellín en el estadio Atanasio Girardot. El hondureño Dereck Moncada anotó un doblete para la visita, marchándose lesionado; Leyser Chaverra descontó para el equipo antioqueño en un lanzamiento desde el punto penalti.

PosEquipoPromedio
20Cúcuta0,50
19Boyacá Chicó0,85
18Internacional de Bogotá1,07
17Deportivo Cali1,08
16Alianza1,12
15Llaneros1,16
14Águilas Doradas1,20
13Pasto1,28
12Pereira1,32
11Jaguares1,33

Más partidos por el descenso

Sábado 7 de febrero

[2:00PM] Águilas Doradas Vs. Cúcuta

[4:10PM] Tolima Vs. Llaneros

[8:30PM] Junior Vs. Boyacá Chicó

Domingo 8 de febrero

[4:10PM] Alianza Vs. Once Caldas

[6:20PM] Cali Vs. Millonarios

[8:30PM] Jaguares Vs. Pereira

