🔴 EN VIVO | Fortaleza vs. Santa Fe: Siga acá la transmisión y el minuto a minuto del partido

<b>Fortaleza y Santa Fe </b>se medirán en el<b> estadio Metropolitano de Techo, </b>en partido adelantado por la <b>fecha 9 de la Liga Colombiana.</b> Ambos equipos han sumado resultados similares en este arranque del campeonato y buscarán una victoria que les permita consolidarse en la tabla.Fortaleza llega a este compromiso tras empatar sus tres primeros encuentros del torneo: 1-1 frente a <b>Cúcuta</b>, 1-1 ante <b>Llaneros</b> y 0-0 contra el <b>Deportivo Pereira.</b> Posteriormente, el equipo dirigido por <b>Sebastián Oliveros</b> logró su primera victoria al imponerse 1-0 frente a <b>Alianza FC</b>, resultado que le permitió mantenerse invicto en las primeras jornadas.Por su parte, <b>Independiente Santa Fe</b> inició la liga con un tres empates consecutivos: 2-2 frente al <b>Deportivo Pereira</b>, 1-1 ante<b> Once Caldas </b>y 1-1 contra <b>Águilas Doradas</b>.<b> Viene de lograr su primer triunfo en el campeonato, tras vencer 0-1 al Boyacá Chicó en Tunja.</b>De esta manera, ambos equipos llegan al encuentro con <b>cuatro partidos sin conocer la derrota</b> y con el objetivo de sumar tres puntos que les permitan mantenerse en la pelea por los primeros lugares del torneo.