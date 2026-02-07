🔴 EN VIVO | Junior vs. Boyacá Chicó: Siga acá la transmisión y el minuto a minuto del partido

Junior y Boyacá Chicó se enfrentarán en el <b>estadio Romelio Martínez, </b>en partido correspondiente a la<b> jornada cinco</b> de la <b>Liga colombiana.</b> El equipo barranquillero ha tenido un arranque irregular, pero viene en ascenso en su rendimiento. En la primera fecha cayó 0-2 frente a <b>Deportes Tolima</b>; posteriormente, en la segunda jornada, consiguió una <b>victoria</b> 2-1 como visitante ante <b>Millonarios</b> y, en su más reciente presentación, <b>superó </b>3-2 al <b>Deportivo Pereira</b>.Por su parte, el <b>conjunto boyacense</b> no ha tenido un buen inicio de campeonato, ya que solo <b>ha sumado un punto</b> en las primeras cuatro jornadas. En su debut perdió 4-0 ante <b>Atlético Nacional</b>; en la fecha dos cayó 0-1 frente al<b> América de Cali;</b> en la tercera jornada empató 1-1 contra <b>Alianza Valledupar</b> y en su última presentación fue derrotado 0-1 por <b>Independiente Santa Fe.</b>Con este panorama,<b> Junior buscará aprovechar su localía</b> para continuar sumando victorias y acercarse a los primeros lugares de la tabla, mientras que <b>Boyacá Chicó intentará reaccionar y conseguir un resultado positivo </b>que le permita salir de la zona baja de la clasificación.