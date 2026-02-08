Liga Colombiana

🔴EN VIVO Cali vs Millonarios: siga la transmisión del clásico añejo en Palmaseca

Cali quiere sostener su buen momento en casa, mientras Millonarios inicia el ciclo de Fabián Bustos

Jose Luis Rodrgiuez Pardo

Caracol Radio
