🔴EN VIVO Cali vs Millonarios: siga la transmisión del clásico añejo en Palmaseca

<b>Deportivo Cali y Millonarios </b>protagonizarán este domingo 8 de febrero una nueva edición del <b>clásico añejo del Fútbol Profesional Colombiano</b>, en un duelo correspondiente a la fecha 5 de la Liga 2026. El partido se disputará en el estadio<b> Deportivo Cali (Palmaseca) </b>desde las 6:20 p.m. (hora colombiana).El conjunto azucarero llega con mejor presente. Los dirigidos por <b>Alberto Gamero</b> ocupan la séptima posición con 6 puntos, producto de dos victorias y dos derrotas, y vienen de una contundente goleada <b>3-0 sobre Deportivo Pasto</b> en casa. Cali buscará ratificar su fortaleza como local, mantener la regularidad y seguir sumando para alejarse definitivamente de los promedios del descenso.En la otra cara está <b>Millonarios</b>, que atraviesa un inicio complicado y necesita reaccionar con urgencia. El equipo capitalino apenas <b>suma 1 punto de 12 posibles</b>, es 18° en la tabla, y llega tras caer ante Bucaramanga, <b>Junior y Deportivo Pasto</b>, además de <b>empatar 0-0 con Medellín en El Campín en un partido marcado por las condiciones de la cancha</b>. Este encuentro también marca el arranque oficial de la era <b>Fabián Bustos</b>, quien toma el mando tras la salida de <b>Hernán Torres</b>, con el reto de recuperar confianza y empezar a construir una identidad competitiva.<b>Palmaseca, con capacidad para 43.000 espectadores</b>, será un escenario clave: el Cali suele hacerse fuerte por la amplitud del campo y la presión desde la tribuna, mientras que Millonarios buscará un resultado que le permita salir del fondo y cortar la mala racha.<b>Detalles del partido</b>•\tHora: 6:20 p.m. (COL)•\tEstadio: Deportivo Cali (Palmaseca)•\tFecha: 5 – Liga 2026<b>Posibles formaciones</b><b>Deportivo Cali: </b>Gallese; Orejuela, Aguilar, Álvarez, Tello; Colorado, Pájaro, Reynoso; Martínez, Rodríguez.<b>Millonarios:</b> Novoa; Martín, Llinás, Arias, Isaza; Victoria, Ureña; Castro, Angulo, Castro; Contreras.