🔴EN VIVO Águilas Doradas recibe a Cúcuta en el Cincuentenario por la fecha cinco de la liga
Los dorados quieren hacerse fuertes en casa, mientras el ‘motilón’, en medio de su cambio de técnico, busca su primera victoria del Apertura.
Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo se medirán este sábado 7 de febrero de 2026 en el estadio Cincuentenario de Medellín, por la quinta fecha de la Liga BetPlay I-2026, en un duelo que enfrenta a un local que viene sumando y a un visitante urgido de triunfo.
El partido se jugará desde las 2:00 p.m.
Águilas: regularidad y experiencia para seguir subiendo
El equipo dirigido por Juan David Niño llega con 5 puntos de 12 posibles, ubicado en la casilla 13, tras sumar dos empates (1-1 vs Llaneros y 1-1 vs Santa Fe), una victoria (2-1 vs Cali) y una derrota (1-2 vs Pasto).
En su nómina destacan hombres de recorrido como Iván Arboleda, Jhon García, Jean Pineda y Brayan Urueña, además del joven Royner Benítez, con pasado en Selección Colombia Sub-20. El objetivo está claro: volver a ganar en casa y acercarse a los puestos de arriba.
Cúcuta: transición en el banquillo y presión por ganar
Del otro lado, Cúcuta llega golpeado por una semana movida: salió Nelson ‘el Rolo’ Flórez y el equipo será dirigido de forma interina por Braynner García, mientras se espera la llegada del venezolano Richard Páez.
En su regreso a la A, el conjunto rojinegro aún no conoce la victoria: acumula dos empates y dos derrotas, con 2 puntos en la tabla. Además, tendrá bajas importantes, especialmente la del volante Santiago Orozco, lesionado en el aductor (cinco semanas fuera), además de Brayan Montaño por lesión y Sebastián Rodríguez por expulsión.
En ataque, el peso estará en Jaime Peralta (3 goles en el semestre) y Luifer Hernández (2 anotaciones), mientras que el experimentado Jhonathan Agudelo también aparece como alternativa y dejó un mensaje directo: “Tenemos que poner la cara… y con la mejor energía para sacar esto adelante”.
El último enfrentamiento entre ambos en Liga fue en 2020, con triunfo para Águilas.
Detalles del partido
• Partido: Águilas Doradas vs Cúcuta Deportivo
• Fecha: sábado 7 de febrero de 2026
• Hora: 2:00 p.m.
• Estadio: Cincuentenario (Medellín)
• Competencia: Liga I-2026 (Fecha 5)
Águilas buscará confirmar su fortaleza como local, mientras que Cúcuta intentará que la transición en el banquillo sea el impulso que necesita para conseguir su primer triunfo del torneo.