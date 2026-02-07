🔴EN VIVO Medellín vs Internacional de Bogotá :siga acá el minuto a minuto por la fecha cinco

El <b>Estadio Atanasio Girardot</b> será el escenario del cierre futbolero de este viernes 6 de febrero, con un partido de realidades apretadas en la Fecha 5 de la Liga 2026.<b> Independiente Medellín </b>recibe al <b>Internacional de Bogotá</b>, en un duelo donde el ‘Poderoso’ está obligado a sumar de a tres para calmar la presión y empezar a escalar en la tabla.<b>El DIM </b>viene de empatar frente a <b>Millonarios</b>, resultado que dejó sensaciones mixtas, mientras que <b>Internacional </b>llega con la intención de dar el golpe en Medellín y llevarse puntos valiosos como visitante.El compromiso se disputará en horario nocturno, cerrando la jornada del viernes:\t•\tHora en Colombia: 8:30 p. m.\t•\tEstadio: Atanasio Girardot\t•\tCiudad: Medellín, AntioquiaIndependiente Medellín llega con la necesidad de mejorar su rendimiento, especialmente en ataque. Con jugadores como Didier Moreno en el mediocampo y Francisco Fydriszewski como referencia ofensiva, el equipo espera imponer condiciones desde el inicio y aprovechar el apoyo de su hinchada.<b>Internacional quiere dar el golpe en el Atanasio</b><b>Internacional de Bogotá</b> llega con la misión de sorprender. Ha mostrado ser un equipo ordenado y competitivo, aunque con algunas dificultades en el retroceso cuando lo atacan con velocidad.El reto será aguantar los primeros minutos, resistir la presión del DIM y aprovechar cualquier error para golpear en momentos clave.