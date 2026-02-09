🔴EN VIVO Jaguares vs Pereira: SIGA acá el duelo clave en Montería por la fecha 5 de la Liga

Jaguares de Córdoba y Deportivo Pereira se enfrentarán este domingo 8 de febrero de 2026 en el Estadio Jaraguay de Montería, en un compromiso correspondiente a la fecha 5 del Apertura de la Liga . El partido se jugará desde las 8:30 p.m, donde ambos equipos buscarán sumar en un arranque de torneo que no ha sido del todo estable.

Nuestro convocados para hoy frente a Deportivo Pereira. pic.twitter.com/JMBhJw0tmw — Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) February 8, 2026

El conjunto cordobés llega tras empatar 1-1 ante Once Caldas, mientras que Pereira viene golpeado luego de caer 3-2 frente a Junior y además atraviesa una racha de cuatro partidos sin ganar en el campeonato. Aun así, el historial reciente favorece al equipo matecaña: se han enfrentado 12 veces, con 7 victorias para Pereira, 2 para Jaguares, y un antecedente inmediato que terminó 2-1 a favor de los risaraldenses.

📋Los convocados por el director técnico Arturo Reyes para disputar el partido 🆚 @JaguaresdeCord 🔴🟡 pic.twitter.com/xGB1Cm04jg — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) February 7, 2026

En lo táctico, se espera un partido con estilos diferentes: Jaguares apostaría por un 4-2-3-1, buscando ser más directo y aprovechar el apoyo local, mientras que Pereira optaría por un 5-3-2, intentando sostenerse en defensa y atacar con dos hombres en punta.

Detalles del partido

• Hora: 8:30 p.m. (COL)

• Estadio: Jaraguay de Montería

• Torneo: Liga 2026 – Fecha 5

Posibles alineaciones

Jaguares (DT: Aléxis Márquez):

Diego Martínez; Carlos Henao, Jhon Altamiranda; Duván Rodríguez, Cristian Álvarez, Royscer Colpa, Yan Mosquera, Fabián Mosquera, Mauricio Castaño; Andrés Rentería, Kahiser Lenis.

Pereira (DT: Arturo Reyes):

Jorge Martínez; Eber Moreno, Julián Bazán, Santiago Aguilar, Jordy Monroy; Miguel Ángel Aguirre, Jorge Bermúdez, Ederson Moreno, Nicolás Rengifo; Jhon Edinson Largacha, Yuber Quiñones.