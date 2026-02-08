🔴EN VIVO Alianza vs. Once Caldas:en el Armando Maestre Pavajeau

Alianza FC y Once Caldas se enfrentan este domingo 8 de febrero en el Estadio Armando Maestre Pavajeau por la fecha 5 de la Liga 2026, en un duelo con realidades opuestas. El equipo vallenato llega con la necesidad de recomponer el camino luego de la dura goleada 5-0 ante Bucaramanga, mientras que el Blanco Blanco busca sostener la regularidad y seguir metido en la pelea por el grupo de los ocho.

Estos son los convocados para la fecha 5️⃣ ante @oncecaldas 🙌🏼



¡Con trabajo, unión y determinación vamos por un gran resultado!⚽



¿Quién pal’ Armando? 👇🏼#TierraDeReyes🔵⚪🔴 pic.twitter.com/Gchs8S2Um3 — Alianza Valledupar F.C. (@AlianzaFc_ofic) February 8, 2026

El conjunto de Manizales apuesta por un bloque defensivo ordenado y por explotar la velocidad de sus extremos en las transiciones, aprovechando las licencias que ha mostrado Alianza en zona posterior en este arranque de temporada. Para el local, el reto será ajustar en defensa y apoyarse en el calor del Cesar como aliado para hacerse fuerte en casa y salir del fondo de la tabla.

Estos fueron los convocados que viajaron a Valledupar 🔥#VoyConTodoXElOnce pic.twitter.com/2gq2Sw4NyY — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) February 8, 2026

Detalles del partido

• Hora: 4:10 pm

• Estadio: Armando Maestre Pavajeau

• Ciudad: Valledupar, Colombia

• Torneo: Liga BetPlay 2026 – Fecha 5

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido Alianza vs. Once Caldas