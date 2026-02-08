Liga Colombiana

Alianza FC ALI
Once Caldas OCA

🔴EN VIVO Alianza vs. Once Caldas:en el Armando Maestre Pavajeau

Alianza recibe a Once Caldas con la urgencia de levantarse en Valledupar.

Jose Luis Rodriguez Pardo

Alianza FC y Once Caldas se enfrentan este domingo 8 de febrero en el Estadio Armando Maestre Pavajeau por la fecha 5 de la Liga 2026, en un duelo con realidades opuestas. El equipo vallenato llega con la necesidad de recomponer el camino luego de la dura goleada 5-0 ante Bucaramanga, mientras que el Blanco Blanco busca sostener la regularidad y seguir metido en la pelea por el grupo de los ocho.

El conjunto de Manizales apuesta por un bloque defensivo ordenado y por explotar la velocidad de sus extremos en las transiciones, aprovechando las licencias que ha mostrado Alianza en zona posterior en este arranque de temporada. Para el local, el reto será ajustar en defensa y apoyarse en el calor del Cesar como aliado para hacerse fuerte en casa y salir del fondo de la tabla.

Detalles del partido

• Hora: 4:10 pm

• Estadio: Armando Maestre Pavajeau

• Ciudad: Valledupar, Colombia

• Torneo: Liga BetPlay 2026 – Fecha 5

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido Alianza vs. Once Caldas

