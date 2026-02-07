🔴 EN VIVO | Tolima vs. Llaneros: Siga acá el minuto a minuto del partido de la Liga Colombiana

Deportes Tolima y Llaneros se medirán en la fecha 5 de la Liga colombiana en la ciudad de Ibagué. El conjunto pijao buscará volver a sumar tres puntos que le permitan afianzarse en la zona de clasificación, donde actualmente ocupa la cuarta casilla con ocho unidades.

Por su parte, el visitante llega ubicado en la octava posición con seis puntos. Su arranque de campeonato comenzó con un empate en condición de local frente a Águilas Doradas (1-1), y posteriormente igualó también en las fechas 2 y 3 ante Fortaleza y Bucaramanga, respectivamente, ambos encuentros con marcador de 1-1.

De esta manera, los dos equipos intentarán mantener el invicto que arrastran en este inicio de la Liga colombiana, en un compromiso que promete ser clave para seguir sumando en la tabla de posiciones.

Estos son los convocados por parte del equipo Pijao

Aquí están los 20 PIJAOS elegidos para defender el territorio en la fecha 5 de la @LigaBetPlayD



Deportes Tolima Vs Llaneros

Sábado 7 de febrero, 4:10 PM



TRIBU, el apoyo es en las gradas, nos vemos en la Hoguera del Indio 🏹🔥🏟️ pic.twitter.com/iHGH2DyigA — Club Deportes Tolima (@cdtolima) February 7, 2026

Estos son los convocados por parte del equipo de la media Colombia

🗒️ Jugadores convocados por el 𝗗𝗧 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮 para visitar a @cdtolima por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-1. 🤍🖤 ¡𝑭𝒆 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐!



🗓️ Sábado 7 de febrero, 4:10 p.m.

🏟️ Estadio Manuel Murillo Toro. pic.twitter.com/o6sWGWmlDT — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) February 6, 2026

