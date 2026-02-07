🔴 EN VIVO | Tolima vs. Llaneros: Siga acá el minuto a minuto del partido de la Liga Colombiana
Los locales buscan el liderato en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.
Deportes Tolima y Llaneros se medirán en la fecha 5 de la Liga colombiana en la ciudad de Ibagué. El conjunto pijao buscará volver a sumar tres puntos que le permitan afianzarse en la zona de clasificación, donde actualmente ocupa la cuarta casilla con ocho unidades.
Por su parte, el visitante llega ubicado en la octava posición con seis puntos. Su arranque de campeonato comenzó con un empate en condición de local frente a Águilas Doradas (1-1), y posteriormente igualó también en las fechas 2 y 3 ante Fortaleza y Bucaramanga, respectivamente, ambos encuentros con marcador de 1-1.
De esta manera, los dos equipos intentarán mantener el invicto que arrastran en este inicio de la Liga colombiana, en un compromiso que promete ser clave para seguir sumando en la tabla de posiciones.
Estos son los convocados por parte del equipo Pijao
Estos son los convocados por parte del equipo de la media Colombia
Siga acá el minuto a minuto del partido
Cristian Arrieta (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Llaneros. Kelvin Osorio intentó un pase en profundidad pero Jhon Vásquez estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Alejandro Moralez.
Sebastián Guzmán (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Marlon Sierra (Llaneros).
Jhon Vásquez (Llaneros) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Cristian Arrieta (Deportes Tolima).
Jhon Vásquez (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Mera (Deportes Tolima).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento