🔴Pasto vs Bucaramanga: EN VIVO fecha cinco, duelo por el liderato en Liga
El ‘Volcánico’ defiende el liderato en el Libertad ante un Bucaramanga encendido tras su última goleada.
Este viernes 6 de febrero se juega uno de los partidos más atractivos del arranque de la Liga 2026-I. Deportivo Pasto recibe a Atlético Bucaramanga en el Estadio Departamental Libertad, en un choque directo por la parte más alta de la tabla.
El equipo nariñense, dirigido por el español Jonathan Risueño, ha sido la gran sorpresa del torneo y llega como líder. En frente tendrá a un Bucaramanga de Leonel Álvarez que viene con la confianza al máximo tras una contundente goleada en la fecha anterior.
¿A qué hora juegan Pasto vs Bucaramanga?
El compromiso, correspondiente a la Fecha 5, se disputará este viernes:
• Hora: 6:20 p. m. (Colombia)
• Estadio: Departamental Libertad (Pasto)
Pasto llega a esta fecha como líder del torneo con 9 puntos en 4 partidos, gracias a un inicio muy sólido, especialmente en defensa. Una de las claves del buen momento ha sido la seguridad que le ha dado el arquero Iago Herrerín, refuerzo que rápidamente se convirtió en figura.
Sin embargo, el conjunto ‘Volcánico’ quiere recuperarse luego de su reciente caída frente al Deportivo Cali, por lo que este duelo será una oportunidad perfecta para reafirmar su candidatura en casa.
Del otro lado aparece Bucaramanga, que es segundo con 8 puntos. El ‘Leopardo’ llega motivado tras golear 5-0 a Alianza FC, con actuaciones destacadas de jugadores como Emerson Batalla y el experimentado Fabián Sambueza.
Lo que está en juego
Además de los tres puntos, el duelo en el Libertad puede dejar al nuevo dueño solitario del liderato, algo que en este inicio de campeonato pesa tanto en lo deportivo como en lo anímico.
Con una buena asistencia y dos equipos en gran momento, se espera un partido intenso, con ritmo alto y mucha tensión, típico de un choque directo por la cima.
Siga acá la transmicióndel partido
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido
Johan Caicedo (Deportivo Pasto) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Johan Caicedo (Deportivo Pasto).
Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Fredy Hinestroza intentó un pase en profundidad pero Kevin Londoño estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Luciano Pons.
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Fabián Sambueza intentó un pase en profundidad pero Luciano Pons estaba en posición de fuera de juego.
Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga).
Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Fáiner Torijano (Deportivo Pasto).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento