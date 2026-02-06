🔴Pasto vs Bucaramanga: EN VIVO fecha cinco, duelo por el liderato en Liga

Este viernes 6 de febrero se juega uno de los partidos más atractivos del arranque de la Liga 2026-I. Deportivo Pasto recibe a Atlético Bucaramanga en el Estadio Departamental Libertad, en un choque directo por la parte más alta de la tabla.

El equipo nariñense, dirigido por el español Jonathan Risueño, ha sido la gran sorpresa del torneo y llega como líder. En frente tendrá a un Bucaramanga de Leonel Álvarez que viene con la confianza al máximo tras una contundente goleada en la fecha anterior.

¿A qué hora juegan Pasto vs Bucaramanga?

El compromiso, correspondiente a la Fecha 5, se disputará este viernes:

• Hora: 6:20 p. m. (Colombia)

• Estadio: Departamental Libertad (Pasto)

Pasto llega a esta fecha como líder del torneo con 9 puntos en 4 partidos, gracias a un inicio muy sólido, especialmente en defensa. Una de las claves del buen momento ha sido la seguridad que le ha dado el arquero Iago Herrerín, refuerzo que rápidamente se convirtió en figura.

Sin embargo, el conjunto ‘Volcánico’ quiere recuperarse luego de su reciente caída frente al Deportivo Cali, por lo que este duelo será una oportunidad perfecta para reafirmar su candidatura en casa.

🔴🟡🔵 [COMPOSICIÓN] ✅



🌋 Concentrados para recibir al Bucaramanga por la quinta fecha del apertura colombiano. pic.twitter.com/pYxvqMHXen — Deportivo Pasto (@DeporPasto) February 6, 2026

Del otro lado aparece Bucaramanga, que es segundo con 8 puntos. El ‘Leopardo’ llega motivado tras golear 5-0 a Alianza FC, con actuaciones destacadas de jugadores como Emerson Batalla y el experimentado Fabián Sambueza.

📋Estos son nuestros 18 viajeros para enfrentar a Deportivo Pasto por la fecha 5 de la Liga BetPlay🔰#MiHerenciaMiPasión🫀 pic.twitter.com/znUr3nucEU — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) February 5, 2026

Lo que está en juego

Además de los tres puntos, el duelo en el Libertad puede dejar al nuevo dueño solitario del liderato, algo que en este inicio de campeonato pesa tanto en lo deportivo como en lo anímico.

Con una buena asistencia y dos equipos en gran momento, se espera un partido intenso, con ritmo alto y mucha tensión, típico de un choque directo por la cima.

