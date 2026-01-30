Alerta por falsos mensajes sobre elección de jurados de votación: ¡No caiga en estafas!

Imágenes de referencia de elecciones en Colombia, mensaje de texto de estada. Fotos: Getty Images / suministrada

Se acerca el inicio de las elecciones tanto de Congreso como de Presidencia en Colombia. Este 8 de marzo se inicia el calendario electoral y varias personas han denunciado a través de redes sociales mensajes de texto falsos que les indican que fueron elegidos como jurados de votación. Ponga atención, no caiga en estafas, porque pueden robar su información.

En X, antes Twitter, decenas de colombianos han denunciado con pantallazos el mensaje de texto fraudulento con el que intentan engañarlos.

¿Qué dice el mensaje de texto fraudulento?

“Usted ha sido designado(a) como jurado de votaciones para las ELECCIONBES DE CONGRESO DE LA REPÚBLICA que se llevarán a cabo el 08 de marzo de 2026. Por favor consulte la fecha y lugar de capacitación”, se lee, añadiendo un link donde supuestamente le dan más información sobre su selección.

Incluso, en algunos casos esos mensajes contienen información personal, pero no debe fiarse.

Evite estafas y que roben sus datos personales

La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que la única forma de saber si una persona fue designada como jurado de votación es consultando en la página web de la entidad. Para ello puede hacer clic directamente en esta URL → registraduria.gov.co

“No hagas clic en enlaces diferentes que lleguen por mensajes, correos o redes sociales. Evita estafas: la información oficial solo está en nuestros canales institucionales”, advierten.

Incluso la misma ciudadanía ha tomado la decisión de crear cadenas de WhatsApp subrayando en que es un mensaje falso.

“Tengan mucho cuidado con esta modalidad de estafa. Por ningún motivo ingresar a ese link: Consultar siempre la página oficial de la Registraduría. NO TOCAR ESE LINK”, escriben.

¿Cuándo son las elecciones para la Presidencia?

El calendario electoral muestra que la primera vuelta de las presidenciales será el 31 de mayo. En caso de haber segunda vuelta, se realizarán el 21 de junio de 2026.

¿Cómo saber si es jurado de votación para las elecciones 2026?

Ingrese a la página web de la Registraduría (www.registraduria.gov.co). Haga clic en la opción “Electoral”, y luego en “Consultar jurado de votación”. Digite su número de documento y realice la respectiva verificación de seguridad. Seleccione la opción “Consultar”.

