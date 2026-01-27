¿Es jurado de votación en 2026? Ojo a estos dos beneficios que entrega la Registraduría

Cada cuatro años, se llevan a cabo las elecciones presidenciales y legislativas en Colombia. En ellas, los ciudadanos se encargan de votar por el próximo presidente de la República, así como por quienes conformarán el Senado y la Cámara de Representantes. Mientras que otros deberán ejercer como jurados en los lugares y las mesas habilitadas para esta jornada.

Según indica la Registraduría Nacional, cerca de 2.300.000 personas fueron postuladas a partir de los listados emitidos por empresas, instituciones educativas y agrupaciones políticas. Entre ellos, unos 850.000 fueron elegidos para que cumplan esta función durante las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, o bien en las presidenciales del 31 de mayo (primera vuelta) y del 21 de junio (segunda vuelta).

Tras el sorteo realizado por la entidad, esta habilitó una plataforma para que los ciudadanos puedan revisar si fueron elegidos de cara a las jornadas que se realizarán en este 2026. Asimismo, se le indicará el cargo que ocupará en la mesa a la que fue asignado (presidente, vicepresidente o vocal).

¿Qué horario debe cumplir un jurado de votación?

Los jurados de votación deberán presentarse a las 7:00 de la mañana en el puesto al que fue asignado para que pueda recibir el material que se va a usar durante la jornada. Una vez sean las 4:00 de la tarde, todos los miembros de la mesa tendrán que llevar a cabo el respectivo conteo de los votos y registrarlos en el documento correspondiente para entregarlo al delegado. Luego de ello, podrán retirarse a su casa.

Si bien la jornada puede ser extensa para un jurado de votación, pues esto implica tener la disponibilidad de un día, también brinda diferentes beneficios que ellos pueden aprovechar una vez cumplan con este rol al cierre de las elecciones.

¿Qué beneficios reciben los jurados de votación?

Según explica la Registraduría, si una persona se desempeña como jurado de votación, sin importar las elecciones que se lleven a cabo, podrá disfrutar de un día compensatorio de descanso remunerado que deberá acordar en los 45 días siguientes a la jornada de comicios, tal como lo establece el artículo 105 del Código Electoral.

Por otra parte, si las elecciones corresponden a los Consejos de Juventud, el menor de edad que preste sus funciones como jurado de votación recibirá derecho a obtener 20 horas en su servicio social estudiantil obligatorio, un requisito que debe cumplir para graduarse como bachiller académico.

Es importante mencionar que, si una persona en Colombia ejerce su derecho al voto en cualquier jornada electoral, podrá disfrutar de medio día compensatorio de descanso remunerado que deberá acordar directamente con su empleador, por lo que los jurados de votación tienen un mayor beneficio al finalizar los comicios.

Por otra parte, los ciudadanos que quedaron elegidos para este cargo deberán asistir a la respectiva capacitación en la fecha y hora a la que son citados por parte de la Registraduría, algo que también podrá verificar en la página web de la entidad. Asimismo, si llega a incumplir a esta cita, así como en el día de las elecciones, se expone a una multa de 10 salarios mínimos.