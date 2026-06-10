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10 jun 2026 Actualizado 02:03

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Política

Uribe confirmó que su hermano Santiago se presentó ante autoridades para cumplir orden de captura

Santiago Uribe y Álvaro Uribe. Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera) / (Colprensa - Camila Díaz)

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“Santiago Uribe, mi hermano, llegó por sus medios a una Comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura”, aseguró el expresidente Álvaro Uribe a propósito de la ratificación de la condena contra su hermano por homicidio y concierto para delinquir agravado.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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