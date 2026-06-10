Uribe confirmó que su hermano Santiago se presentó ante autoridades para cumplir orden de captura
“Santiago Uribe, mi hermano, llegó por sus medios a una Comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura”, aseguró el expresidente Álvaro Uribe a propósito de la ratificación de la condena contra su hermano por homicidio y concierto para delinquir agravado.
Noticia en desarrollo.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...