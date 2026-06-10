Roberto Sánchez mantiene casi 40.000 votos sobre Fujimori mientras ingresan los votos del extranjero

Luego de una extensa jornada electoral marcada por dudas en la primera vuelta, Sánchez llega al poder como heredero del expresidente de izquierda, Pedro Castillo. (Foto: Jorge Cerdan/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene casi 40.000 votos de ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori cuando se ha contado el 96,58 % de las actas de las elecciones presidenciales en Perú, en las que ya se comenzaron a incluir los votos emitidos en el extranjero.

Las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señalaron que, cuando solo falta el 3,42 % del conteo, el líder del partido Juntos por el Perú tiene un 50,112 % de sufragios válidos, frente a un 49,888 % de la líder de Fuerza Popular.

La diferencia de 0,224 % entre ambos candidatos, equivalente a 39.897 votos, se da porque Sánchez sumó, hasta el momento, 8.960.275 votos, contra 8.920.378 de Fujimori.

A pesar de la ligera ventaja que mantiene el izquierdista por segundo día consecutivo, los especialistas reiteran que la definición será muy ajustada e incluso que la votación proveniente del extranjero puede inclinar la balanza hacia Fujimori.

El transporte de los votos del extranjero

Las últimas actas en ingresar al sistema de cómputo de la ONPE son las provenientes del extranjero, que terminarán de llegar a Perú el miércoles, y hasta el momento ha procesado el 30 % de las 2.543 mesas instaladas en 73 países, con un resultado muy favorecedor para Fujimori, que se lleva aproximadamente el 70 % de esos sufragios.

En este último, Fujimori recibe hasta el momento el 62,671 %, equivalentes a 76.140 votos, mientras que Sánchez tiene el 37,329 %, que implican 45.351 sufragios.

Este martes, la Cancillería de Perú informó que desplegó una “rigurosa cadena de custodia” para el repliegue del material electoral procedente de 119 oficinas consulares en el exterior, que llegan a Lima bajo custodia del servicio diplomático.

La Cancillería confirmó, en ese sentido, que para este miércoles “se proyecta completar el repliegue con el material procedente de las últimas oficinas consulares” en el mundo.

A su turno, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó un informe preliminar en el que instó a Perú a implementar un sistema de transmisión digital de actas que permita tener resultados preliminares de manera rápida.

El jefe de esa misión, el boliviano Víctor Rico, saludó que Fujimori y Sánchez hayan admitido la existencia de un resultado estrecho y que hayan anticipado que respetarán las cifras finales, pero lamentó que la demora dé pie a expectativas por ambas partes en función de sondeos y proyecciones de encuestadoras privadas.

Fujimori dice tener «mucha esperanza»

Por su parte, Keiko Fujimori declaró este martes que hay mucha esperanza en el voto emitido en el extranjero y el de las actas observadas, en vistas a un eventual triunfo suyo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú con el candidato izquierdista Roberto Sánchez.

En declaraciones a periodistas a la salida de su domicilio, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) insistió, no obstante, en esperar con prudencia al final del cómputo de votos.

Fujimori dijo que, de acuerdo con el análisis hecho por su partido Fuerza Popular, hay mucha esperanza en el voto extranjero y de las actas observadas porque la mayoría son de la capital, donde su postulación arrasó en el sufragio frente a la de Sánchez, que postuló en representación del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular insistió en que el margen entre ambos candidatos «es muy ajustado», motivo por el cual, desde el primer momento, señaló que hay un empate técnico y que lo lógico es esperar los resultados oficiales finales.

En tal sentido, Fujimori dijo esperar de Sánchez unas declaraciones más mesuradas, de las que hizo el pasado domingo con los resultados de las proyecciones de dos encuestadoras, que lo colocaron en primer lugar con alrededor de un punto porcentual por encima de la candidata de Fuerza Popular.

Al consultarle sobre la posibilidad de reunirse con el candidato de Juntos por el Perú en los próximos días, respondió que hemos tendido totalmente los puentes de diálogo con Roberto Sánchez y los demás partidos representados en el Congreso.

El partido de Sánchez defiende las proyecciones

Mientras tanto, el partido izquierdista Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, defendió las proyecciones de dos encuestadoras privadas con una muestra de votos emitidos el pasado domingo en la segunda vuelta electoral que dieron como ganador, por estrecho margen, a su postulante y anunciaron acciones para defender el voto popular.

En una rueda de prensa, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, dijo que el conteo rápido, como se le denomina en Perú a esas proyecciones, es «el instrumento más sólido que tenemos» hoy en día y que ambos estudios, de las empresas Ipsos y Datum, «han dado como ganador a Roberto Sánchez».

En tal sentido, el también diputado electo agregó que les llama la atención las declaraciones de las últimas horas del presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, sobre «un conjunto de supuestos que no cumplen con el rigor técnico», al afirmar que Fujimori puede ganar la elección.

Zunini recordó que el conteo rápido se realiza con base en actas oficiales y, en tal sentido, anunciaron que están cursando una comunicación al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a la Defensoría del Pueblo y la Asociación Civil Transparencia, para la que Ipsos hizo su proyección, para poder especificar en base a qué se están haciendo estas declaraciones.

La muestra elaborada con actas oficiales por la empresa Ipsos, con un margen de error del 1,9 %, otorgó un 50,3 % a Sánchez y un 49,7 % a Fujimori, mientras que la empresa Datum indicó que Sánchez recibió un 50,14 % y Fujimori un 49,86 %, con un margen de error de 1 %.