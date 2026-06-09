CRC propone nuevas medidas para combatir fraudes por llamadas y mensajes de texto en el país

Ante el aumento de las estafas cometidas mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó una propuesta regulatoria con la que busca fortalecer la identificación de quienes originan estas comunicaciones, dificultar la suplantación de identidad y mejorar la protección de los usuarios.

La iniciativa surge en medio del crecimiento de modalidades de fraude como el vishing, basado en llamadas en las que delincuentes se hacen pasar por entidades financieras, empresas o instituciones para obtener información sensible, y el smishing, que utiliza mensajes de texto fraudulentos para engañar a las víctimas y acceder a datos personales o recursos económicos.

Según la entidad, actualmente en Colombia se reclaman más de 252 millones de pesos diarios por este tipo de fraudes. Solo en 2024, las reclamaciones asociadas al smishing alcanzaron los 47.892 millones de pesos, mientras que las relacionadas con el vishing llegaron a 44.342 millones, para un total de 92.235 millones de pesos.

La CRC advirtió que estos montos prácticamente se triplicaron en los últimos dos años, al pasar de 30.622 millones de pesos a más de 92.000 millones.

La problemática se presenta sobre una infraestructura de comunicaciones masiva. De acuerdo con la Comisión, en un solo trimestre las redes móviles del país cursaron más de 24 mil millones de minutos de voz y 12,4 mil millones de mensajes de texto enviados mediante códigos cortos.

Las medidas que plantea la CRC

La propuesta contempla acciones tecnológicas, regulatorias, operativas y pedagógicas para fortalecer la seguridad de las comunicaciones móviles.

Una de las principales medidas consiste en implementar un identificador visible en los mensajes de texto, que permitirá a los usuarios reconocer con mayor facilidad qué empresa o entidad es la que envía determinada comunicación.

Además, las organizaciones que realicen envíos masivos de SMS deberán superar procesos de validación para verificar su identidad y generar mayor trazabilidad en el origen de los mensajes.

La iniciativa también contempla fortalecer el monitoreo del tráfico de mensajes con el fin de detectar campañas sospechosas o posibles intentos de suplantación.

En materia de llamadas, la CRC propone bloquear las comunicaciones provenientes del exterior que utilicen números colombianos para ocultar su verdadero origen.

De igual forma, se implementarían mecanismos de etiquetado para identificar llamadas comerciales y advertir sobre aquellas que presenten características asociadas a posibles fraudes.

La entidad también plantea establecer controles para impedir que determinados números sean utilizados para originar llamadas sospechosas.

Un comité contra las nuevas modalidades de fraude

La propuesta incluye la creación del Comité Técnico de Lucha contra el Fraude en Redes de Servicios Móviles, liderado por la CRC, con el propósito de fortalecer el intercambio de información entre operadores, autoridades y otros actores del ecosistema digital.

La estrategia también contempla medidas de formación y cultura digital dirigidas a empresas, autoridades y usuarios, bajo la bandera de que la prevención es una de las principales herramientas para combatir estas modalidades delictivas.

“El fraude digital ya genera reclamaciones por más de 252 millones de pesos al día en Colombia y afecta la confianza de los ciudadanos en sus comunicaciones. La regulación es solo el punto de partida”, señaló el comisionado Javier Gutiérrez Afanador.

Esto se contenpla en la propuesta que tendrá el proyecto de la CRC habilitado a comentarios. Los interesados podrán enviar aquellos comentarios y observaciones al proyecto regulatorio hasta el próximo 23 de junio, antes de que la Comisión avance en la adopción de las medidas definitivas.