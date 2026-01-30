Exoneración jurado de votación 2026: ¿En qué casos aplica y cuál es el modelo para solicitarlo?

En 2026, Colombia vivirá una nueva jornada electoral clave con la realización de las elecciones legislativas el próximo 8 de marzo, fecha en la que los ciudadanos elegirán a los integrantes del Congreso de la República para el periodo 2026-2030, tanto para Senado como para Cámara de Representantes.

En este proceso, miles de personas serán designadas como jurados de votación, una responsabilidad obligatoria que, en casos específicos, puede ser objeto de exoneración.

¿Qué son los jurados de votación y cuál es su función?

Los jurados de votación son ciudadanos designados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para atender las mesas de votación durante la jornada electoral. Su labor es fundamental para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo del proceso democrático.

Entre las funciones de los jurados de votación se encuentran:

Registrar a los ciudadanos que ejercen su derecho al voto en el formulario E-11.

Firmar y entregar la tarjeta electoral al sufragante.

Custodiar la urna durante la jornada electoral.

Diligenciar y entregar el certificado electoral junto con el documento de identidad.

Efectuar los escrutinios de mesa.

Registrar los resultados en los documentos electorales.

Entregar los pliegos electorales al delegado del puesto de votación de la Registraduría.

El incumplimiento de estas funciones puede acarrear sanciones, por lo que es importante conocer cuándo es posible solicitar la exoneración.

Exoneración jurado de votación 2026: causales permitidas

De acuerdo con la Registraduría Nacional y conforme al artículo 108 del Código Electoral, existen únicamente cinco causales válidas de exoneración para los jurados de votación en las elecciones de 2026:

Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo.

Muerte del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo ocurrida el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores.

No ser residente en el lugar donde fue designado como jurado.

Ser menor de 18 años (esta causal no aplica para elecciones de Consejos de Juventud).

Haberse inscrito y votar en otro municipio

En caso de que no pueda asistir, debe presentar una excusa formal con la razón ante la Registraduría en la que fue nombrado.

Cómo consultar si es jurado de votación

Ingrese a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil Seleccione el bloque ‘Electoral’ Una vez ingrese, diríjase a la sección de 'Trámites y Servicios’ para seleccionar la opción de ‘Consulta Jurado de Votación’ Ingrese su número de documento y seleccione ‘Consultar’ Le aparecerá un mensaje en el que podrá saber si es o no jurado de votación.

¿Cuánto es la multa por no asistir como jurado de votación?

Si un ciudadano no asiste sin una causa justa a cumplir como jurado de votación, la Ley indica que se le impondrá una multa equivalente a hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Esto es un valor aproximado de $17.509.050 COP

Para el caso de los menores de edad seleccionados como jurados, la sanción consiste en realizar 40 horas de socialización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en sus comunidades. El cumplimiento de esta labor será verificado por el rector de la institución educativa a la que asista.