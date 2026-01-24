Jurado de votación 2026: Esta es la millonaria multa que deberá pagar si no asiste a las mesas

Jurado de votación 2026: Esta es la multa que deberá pagar si no asiste a las mesas

En Colombia, ser jurado de votación es una obligación legal para los ciudadanos seleccionados por la Registraduría Nacional del Estado Civil en cada jornada electoral. Esto se considera una responsabilidad cívica que permite el correcto funcionamiento del proceso democrático, desde la instalación de la mesa hasta el conteo de votos y la entrega de documentos al final del escrutinio.

El Código Electoral colombiano define este cargo como de forzosa aceptación, lo que significa que, si es elegido, debe asistir a la mesa de votación correspondiente en la fecha y hora indicadas.

¿Cuánto es la multa por no asistir como jurado de votación?

Si un ciudadano no asiste sin una causa justa a cumplir como jurado de votación, la Ley indica que se le impondrá una multa equivalente a hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Esto es un valor aproximado de $17.509.050 COP

Para el caso de los menores de edad seleccionados como jurados, la sanción consiste en realizar 40 horas de socialización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en sus comunidades. El cumplimiento de esta labor será verificado por el rector de la institución educativa a la que asista.

¿Quiénes pueden enfrentar otras sanciones?

Además de la multa económica, los servidores públicos que sean designados como jurados y no cumplan con esta función sin justa causa pueden ser destituidos de su cargo.

¿Qué se considera una justa causa para no presentarse?

Existen situaciones específicas en las que una persona puede estar exonerada de cumplir como jurado. Estas causas están previstas en el artículo 108 del Código Electoral y suelen incluir (entre otras):

Enfermedad grave propia o de familiares cercanos

Fallecimiento de familiares próximos

No residir en el lugar donde fue designado

Estar registrado para votar en otro municipio

Ser menor de 18 años (según el proceso electoral)

Si el jurado presenta una excusa válida antes de la votación, no se le aplicará la multa. Esto debe hacerse conforme a los plazos y requisitos establecidos por la Registraduría.

¿Cuándo se impone la multa y cómo se ejecuta?

La resolución que impone la multa por no haber cumplido como jurado de votación se dicta después del día de la jornada electoral, una vez se comprueba la ausencia injustificada.

El proceso es administrativo, y la Registraduría informa al ciudadano sobre el monto y la forma de pago. Si no se paga en el plazo estipulado, se puede iniciar cobro coactivo para ejecutar la sanción.

Consultar si es jurado de votación 2026: paso a paso

Ingresar a la pagina web de la Registraduría (www.registraduria.gov.co).

Dar clic en la opción “Electoral”, y luego en Consulta jurado de votación .

. Digitar su número de documento y realizar la respectiva verificación de seguridad.

de seguridad. Dar clic en el botón Consultar.

¿Cuáles son las responsabilidades de los jurados de votación?

Además de las responsabilidades anteriormente mencionadas, la Registraduría señala otras que deben asumir los jurados de votación en el desarrollo de cada jornada electoral.