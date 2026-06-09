De la Espriella niega haber prometido recuperar la seguridad en 90 días y critica a MinDefensa

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella arremetió contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, luego de que se le preguntara por el debate generado alrededor de su propuesta de seguridad y un plan de choque de 90 días de llegar a ser presidente de la República.

En diálogo con Caracol Radio, De la Espriella negó que haya prometido recuperar la seguridad del país en tres meses y aseguró que esa versión es una “noticia falsa”.

“Yo no he prometido eso. Esa es otra noticia falsa. Lo que he dicho yo es que tengo un plan de choque para que en 90 días demos con la captura o se les pueda dar de baja a diez cabecillas importantes del narcoterrorismo y del crimen organizado”, afirmó.

El candidato insistió en que su propuesta no consiste en resolver todos los problemas de seguridad en 90 días, sino en iniciar una ofensiva contra cabecillas de alto perfil.

“Yo no he dicho que voy a arreglar el problema de seguridad en 90 días. Esa es otra noticia falsa. Es un plan de choque para dar captura a diez bandidos de alto perfil y para empezar a retomar los territorios como corresponde”, señaló.

Luego, al referirse al ministro Pedro Sánchez, De la Espriella aseguró que el jefe de la cartera de Defensa habría tergiversado su propuesta.

“Lo que dice el señor Sánchez, que vive desubicado y que es un ministro de Defensa de pacotilla, es que yo iba a resolver el tema de la inseguridad en Colombia en 90 días. Falso”, dijo.

El candidato agregó que sería imposible recuperar toda la seguridad del país en ese plazo, teniendo en cuenta la extensión territorial, la presencia de grupos armados y delitos como la minería ilegal, la extorsión, el hurto y el secuestro.

“Imposible recuperar la seguridad de un país de dos millones de kilómetros cuadrados, con 32 departamentos, tres cordilleras, las guerrillas narcoterroristas más antiguas del mundo y todos los problemas habidos y por haber, como la minería ilegal, la extorsión, el hurto y el secuestro, en 90 días. Eso es un imposible”, afirmó.

De la Espriella cerró su respuesta señalando que esa versión fue, según él, “otra mentira más amplificada por ese ministro de pacotilla de Defensa que tiene Colombia, que gracias a Dios sale dentro de poco”.