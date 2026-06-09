El candidato presidencial Abelardo de la Espriella habla en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la segunda vuelta presidencial, en donde se enfrenta en las urnas a Iván Cepeda y que se realizará el domingo 21 de junio.

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Ecopetrol y Ricardo Roa

De la Espriella aseguró que lo más importante para Colombia es recuperar las finanzas de la empresa más importante del país.

“Han llevado a la empresa más importante de Colombia a niveles nunca antes vistos, toda la corrupción que la ha permeado ha destruido sus finanzas. Roa tiene que responder, no puede quedar en la impunidad”, afirmó.

De esta manera, expresó que en caso de ser elegido presidente, en su gobierno sacarán a los politiqueros de Ecopetrol para que “sea la empresa más importante del Estado”.

Sobre Ricardo Roa, lo calificó como un “ladrón” y señaló que si es electo como jefe de Estado, no lo quiere al frente de la estatal “bajo ninguna circunstancia”. Incluso, mencionó que “la justicia puede actuar antes” de su posible posesión.

Regreso del fracking a Colombia

Afirmó que sí está de acuerdo con el regreso del fracking, como lo ha dicho a lo largo de su campaña a la Presidencia, pero aclaró que respetará las normas ambientales y no intervendrá los páramos o lugares protegidos.

“José Manuel y yo somos hombres que respetamos el Estado de Derecho. No se hará nada por fuera de la norma ambiental (…). Bajo ninguna circunstancia vamos a intervenir páramos o lugares protegidos”, indicó.

No obstante, mencionó que, si se quiere recuperar las finanzas de Ecopetrol y de Colombia, se debe activar “el motor más importante de la Economía”.

“Es imposible pensar en cerrar el hueco fiscal y crecer si no activamos ese motor de la economía, pero de manera responsable con el medioambiente”, dijo.

¿Recortes a las instituciones?

“El senador Ariel Ávila y otro grupo de personas han dicho que vamos a recortar una cantidad de entidades, pero eso no se ha decidido. Pido a los oyentes que tengan la claridad de que hay una campaña negra en contra mía y de José Manuel”, aseveró.

Así las cosas, mencionó que no pueden tomar una decisión de fondo sin haber revisado la realidad de cada una de las entidades del Estado: “necesitamos llegar al Gobierno y hacer la auditoria”.

¿Dolarización de la economía colombiana?

Expresó que es una idea que le gustaría implementar en el país, sin embargo, reconoció que es algo “complejo” y “largo”, razones por las que no se podría llevar a cabo en su gobierno.

“Me gustaría la dolarización. Es un recorrido complejo y no alcanzan los cuatro años de gobierno. No pretendo dolarizar la economía, es complejo y largo, no lo dejaría a medio camino. Como es tan complejo, descartémoslo”, comentó.

“Mejor pensemos la oportunidad de que la gente en Colombia pueda tener cuentas en dólares”, agregó.

Escuche la entrevista EN VIVO con Abelardo de la Espriella: