Registrador alerta injerencia electoral de grupos armados en municipios del país

El registrador nacional, Hernán Penagos, lanzó una grave alerta de cara a las elecciones de 2026. Así lo hizo en la primera sesión de la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales, que se realizó este 29 de enero.

Penagos advirtió que en 312 municipios del país hay influencia de grupos armados ilegales, y que en el 40% de esos territorios existiría un interés político electoral por parte de esas estructuras.

Según explicó Penagos, han “revisado donde hay influencia de los grupos armados ilegales, en el 40% de ellos pareciera verse un interés político electoral de esos grupos armados ilegales”, afirmó.

El registrador aseguró que esto se debe a “la atomización de grupos ilegales en todo el territorio nacional, eso por ejemplo es un elemento de alerta”.

Sobre las alertas, tendría que ver con la “instrumentalización del voto y coacción a los electores (…) de eso se trata, de que en esta comisión se adviertan circunstancias de esa naturaleza”.