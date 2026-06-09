Julián López renuncia a la Presidencia de la Cámara y a su curul en el Congreso

PRIMICIA

Caracol Radio conoció en primicia la carta mediante la cual el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, presentó su renuncia irrevocable tanto a la Presidencia de la corporación como a su curul como representante a la Cámara por el Valle del Cauca.

La decisión fue comunicada este 9 de junio a los vicepresidentes de la Cámara, Juan Sebastián Gómez y Daniel Carvalho, y, según el documento, tendrá efectos a partir del próximo 26 de junio de 2026.

En la misiva, López explicó que su decisión está fundamentada en sus convicciones políticas y en su compromiso con la democracia y los ciudadanos que lo eligieron.

“Por esa fidelidad a la Constitución, a la democracia y a la gente, presento mi renuncia irrevocable a la curul que ocupo como Representante a la Cámara por el Valle del Cauca y a la dignidad de presidente de la Cámara de Representantes”, señala el congresista.

El dirigente también hizo una reflexión sobre el ejercicio del poder y aseguró que siempre entendió la política como un acto de responsabilidad frente a los ciudadanos.

“He creído en la política como un acto de conciencia y no de obediencia; como una conversación abierta y no como una suma de silencios”, afirmó.

Asimismo, destacó que durante su paso por la Presidencia de la Cámara procuró actuar con respeto por las diferencias y con vocación de equilibrio.

“Presidir la Cámara fue una de las mayores responsabilidades de mi vida pública, que asumí con respeto por la diferencia, con vocación de equilibrio y con la certeza de que la democracia se fortalece cuando se escucha incluso aquello que incomoda”, expresó.

En el cierre de la carta, López agradeció a sus colegas y especialmente a los ciudadanos del Valle del Cauca por la confianza depositada durante su trayectoria política.

“Agradezco a esta Corporación, a mis colegas y a quienes hacen posible su funcionamiento. Pero, sobre todo, agradezco a los vallecaucanos, porque en su confianza encontré siempre la medida de mis decisiones”, concluyó.

Este medio conoció que el representante Julián López aspirará por la Gobernación del Valle del Cauca.

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