¿Qué significa ser jurado de votación remanente? Debe presentarse y estas serían sus funciones

El próximo domingo, 8 de marzo, se llevarán a cabo las elecciones de Congreso, donde se elegirán a los representantes a la Cámara y senadores de la República para el periodo 2026 – 2030.

Frente a esto, la Registraduría Nacional sorteó a quienes serán los jurados de votación para dicho evento electoral. Sin embargo, existen dudas respecto a qué es jurado de votación y sus diferentes roles.

Lea también: Desde este martes puede consultar si fue designado jurado de votación en las elecciones al Congreso

Un jurado de votación es la máxima autoridad en la mesa, quienes atienden a los votantes y efectúan el preconteo de votos. De acuerdo con el artículo 105 del Código Electoral, el cargo de jurado electoral es de forzosa aceptación.

Dichas personas deben presentarse en la mesa electoral que les fue asignada y asimismo deben permanecer desde las 7:00 de la mañana hasta que hayan entregado al delegado de la Registraduría un sobre con todos los votos de la mesa y los formularios E-17 y E-18.

En total son 6 jurados de votación por mesa; no obstante, existe un rol adicional, el de remanente.

¿Qué significa ser jurado de votación remanente?

El pasado viernes 23 de enero se sortearon los jurados de votación para las elecciones del 2026. Los elegidos para esta labor han sido notificados y asimismo ya pueden confirmar el nombramiento en la página de la Registraduría.

Dentro de esos nombramientos aparece el rol de jurado remanente, cuya función es reemplazar a los jurados titulares en caso de que estos no se presenten el día de las elecciones.

Le puede interesar: ¿Es jurado de votación en 2026? Ojo a estos dos beneficios que entrega la Registraduría

“Al igual que los jurados titulares, deberán presentarse a las 7:00 a. m. en el puesto de votación donde fueron designados. En las resoluciones de nombramiento los ciudadanos pueden saber si son jurados remanentes, dado que son designados en la mesa cero (0) del puesto de votación, información que a su vez puede constatar el ciudadano en el formulario E-1.”, se lee en la página de la Registraduría.

#Elecciones2026🗳️ La confianza también se construye paso a paso.



Entre el 21 y el 23 de enero se realizará el sorteo de jurados de votación para las elecciones de Congreso del 8 de marzo.



Podrás consultar en 🔗 https://t.co/VWUns9hAnA si fuiste seleccionado como uno de los… pic.twitter.com/8E29jbAgEj — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) January 23, 2026

Cómo saber si soy jurado de votación

Si desea saber si fue designado para esta actividad, puede seguir los siguientes pasos:

Ingrese a la página de la Registraduría Nacional dando clic AQUÍ

Seleccione la opción ‘ELECTORAL’.

Busque el apartado ‘Trámites y servicios’. Allí debe dar clic en ‘Consulta jurado de votación’.

Ingrese el número de cédula.

Si fue elegido jurado de votación, le arrojará el puesto de votación al cual fue asignado.

De acuerdo con la Registraduría, señaló que es de carácter obligatorio realizar la labor y que, no hacerlo, se tendrá que asumir una importante multa, que va hasta los 10 salarios mínimos legales vigentes (SMLMV).

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: