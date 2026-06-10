Por motivos de salud, Óscar Barreto renuncia a su curul en el Senado

El senador del Partido Conservador, Óscar Barreto Quiroga, presentó su renuncia irrevocable a su curul en el Senado de la República ante la plenaria de la corporación, en una carta dirigida al presidente Lidio García.

En la misiva asegura que su salida obedece principalmente a motivos de salud vinculados a una afección cardíaca.

“Si bien dicho incidente logró ser tratado e intervenido con éxito de manera oportuna la indicación médica actual para lograr una rehabilitación cardíaca estructurada requiere de un abordaje integral con dedicación permanente en mi parte durante los próximos cuatro meses. En ese sentido la incapacidad médica otorgada inicialmente ha venido siendo objeto de prórrogas consecutivas por parte del médico tratante, asegura la carta presentada por Barreto Quiroga.

Aseguró que esto le imposibilita asistir a las sesiones previstas para lo que resta del periodo legislativo y argumenta, que busca garantizar la participación efectiva del Partido Conservador en la etapa final del periodo legislativo.

Renuncias en cadena

La renuncia de Barreto se suma a la de otros congresistas: Miguel Ángel Pinto (Liberal – Santander), Alejandro Carlos Chacón (Liberal – Norte de Santander), León Fredy Muñoz (Alianza Verde – Antioquia) y Julián López, presidente de la Cámara de Representantes por el Partido de La U. Todos ellos han dejado sus curules en medio de un ambiente político agitado.