Pronóstico del clima en Colombia del 9 al 12 de junio de 2026: IDEAM prevé aumento de lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó el pronóstico del tiempo para la semana del 9 al 12 de junio de 2026. De acuerdo con la entidad, durante este periodo, se prevé la persistencia de lluvias en gran parte del país, con acumulados en las regiones Amazonía, Orinoquía y Pacífica.

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El IDEAM proyecta que las lluvias más intensas de la semana se concentrarán el viernes 12 de junio, afectando a las regiones Andina, Amazonía, el sur de la Orinoquía y el norte de la región Pacífica.

Asimismo, se mantiene la probabilidad de temperaturas elevadas y un incremento en la sensación térmica hacia el final de la semana, principalmente en el centro y sur de la región Caribe y en el nororiente de la región Pacífica.

Clima en Bogotá

Para la capital, se esperan lluvias a lo largo de la semana, con mayor frecuencia en horas de la tarde y la noche. Para el jueves y el viernes se prevé una disminución ligera de las precipitaciones.

Martes 9 de junio

Se esperan precipitaciones dispersas en gran parte del país durante la tarde y noche. Las lluvias más significativas podrían registrarse en el sur y suroriente del país, particularmente hacia el sur de los departamentos de Huila, Cauca, Nariño y Guaviare; el oriente de Vichada; el piedemonte y sur de Caquetá; así como en sectores de Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas.

En el norte y centro del país también podrían presentarse lluvias, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en sectores dispersos de Santander, Antioquia, Tolima y el occidente de Cundinamarca. En La Guajira, Arauca y Casanare predominarían las condiciones de tiempo seco.

Miércoles 10 de junio

Disminución de las lluvias principalmente en el norte del país, donde predominarían las condiciones de tiempo seco. Las lluvias podrían presentarse en sectores de los departamentos de Antioquia y Caquetá; el sur de Santander.

En las regiones Caribe y Pacífica predominarían las condiciones secas.

Jueves 11 de junio

Para este día continuará la disminución de lluvias en gran parte del territorio nacional, aunque se prevé un aumento en sectores del oriente y suroccidente. Los mayores acumulados se estiman en Arauca, Casanare, Vichada, Cundinamarca y Nariño.

Se esperan lluvias de ligeras a moderadas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar y Santander, así como en sectores dispersos de Antioquia, el occidente de Boyacá y zonas montañosas de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. El tiempo seco predominará en gran parte de la región Caribe, las estribaciones de la cordillera Oriental, la zona costera del Pacífico sur y amplios sectores de la Amazonía.

Viernes 12 de junio

Para el cierre de la semana, el IDEAM pronostica un incremento en las lluvias en el occidente y centro-sur del país. Las lluvias más significativas se esperan en el noroccidente de Cesar; el sur de Córdoba; el norte y occidente de Antioquia; Chocó; el sur de Santander; el oriente de Boyacá; el noroccidente de Cundinamarca; el norte de Vichada; el occidente y sur del Meta; el norte y oriente de Caquetá; el occidente de Guaviare y Vaupés; y el norte y occidente de Amazonas.

En el Archipiélago se estiman lluvias ligeras en las primeras horas del día, acompañadas de un probable incremento en la temperatura del aire y la sensación térmica.

Recomendaciones y alertas de prevención