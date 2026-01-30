El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuáles son las zonas rojas donde grupos armados tendrían interés electoral? Habla el registrador

El registrador nacional Hernán Penagos pasó por los micrófonos de Caracol Radio y profundizó en el preocupante panorama sobre las condiciones de seguridad de cara a las próximas elecciones en Colombia, para el Congreso y Presidencia de la República.

Según advirtió, 312 municipios del país presentan presencia de grupos armados ilegales y podrían interferir en el normal desarrollo del proceso electoral. Pero, de ese total, cerca del 40%, es decir, en alrededor de 104 municipios, hay un interés político directo por parte de estos grupos.

Ahora, aclaró: “No hemos señalado que sea precisamente que esos grupos quieren poner sus candidatos. Lo que hemos dicho es que tienen interés político: puede ser instrumentalizar, coaccionar, generar zozobra”, explicó.

Entre las regiones donde se ha identificado este fenómeno están: Catatumbo, Arauca, el litoral pacífico, Caquetá, Guaviare y otros. “Son las zonas, por ejemplo, derivadas del sur occidente colombiano, lo que es la costa pacífica, zonas como Guaviare, Santander, Norte de Santander, y en el noroccidente colombiano”.

Según dijo: “Están relacionados con realidades de violencia de los últimos años”, dijo.

El registrador alertó además sobre un patrón muy llamativo en algunos territorios: “Hay zonas con alta violencia y alta participación, y eso no es lo normal (…) pareciera indicar cierta instrumentalización de la ciudadanía”.

En todo caso, la Registraduría anunció junto a el Ministerio de Defensa un amplio despliegue de seguridad: “La fuerza pública va a hacer presencia en los 13.494 puestos y se ampliará el servicio militar para cerca de 22.000 hombres, con el fin de acompañar y garantizar el proceso electoral”.

Inscripción de cédulas en el exterior

Ahora, frente a las dudas sobre el proceso de inscripción de cédulas de colombianos en el exterior, el registrador descartó que haya problemas: “No ha habido ninguna dificultad para la inscripción de los connacionales (…) Esta inscripción va funcionando muy bien”. Y aseguró que se puede hacer de forma virtual.

Escuche la entrevista 6AM W de Caracol Radio: