¿Cuáles son las zonas rojas donde grupos armados tendrían interés electoral? Habla el registrador
Según dijo el registrador, hay grupos que estarían buscando instrumentalizar, coaccionar y generar zozobra en varias zonas del país.
17:30
El registrador nacional, Hernán Penagos. Crédito: Registraduría
El registrador nacional Hernán Penagos pasó por los micrófonos de Caracol Radio y profundizó en el preocupante panorama sobre las condiciones de seguridad de cara a las próximas elecciones en Colombia, para el Congreso y Presidencia de la República.
Según advirtió, 312 municipios del país presentan presencia de grupos armados ilegales y podrían interferir en el normal desarrollo del proceso electoral. Pero, de ese total, cerca del 40%, es decir, en alrededor de 104 municipios, hay un interés político directo por parte de estos grupos.
Ahora, aclaró: “No hemos señalado que sea precisamente que esos grupos quieren poner sus candidatos. Lo que hemos dicho es que tienen interés político: puede ser instrumentalizar, coaccionar, generar zozobra”, explicó.
Entre las regiones donde se ha identificado este fenómeno están: Catatumbo, Arauca, el litoral pacífico, Caquetá, Guaviare y otros. “Son las zonas, por ejemplo, derivadas del sur occidente colombiano, lo que es la costa pacífica, zonas como Guaviare, Santander, Norte de Santander, y en el noroccidente colombiano”.
Según dijo: “Están relacionados con realidades de violencia de los últimos años”, dijo.
El registrador alertó además sobre un patrón muy llamativo en algunos territorios: “Hay zonas con alta violencia y alta participación, y eso no es lo normal (…) pareciera indicar cierta instrumentalización de la ciudadanía”.
En todo caso, la Registraduría anunció junto a el Ministerio de Defensa un amplio despliegue de seguridad: “La fuerza pública va a hacer presencia en los 13.494 puestos y se ampliará el servicio militar para cerca de 22.000 hombres, con el fin de acompañar y garantizar el proceso electoral”.
Inscripción de cédulas en el exterior
Ahora, frente a las dudas sobre el proceso de inscripción de cédulas de colombianos en el exterior, el registrador descartó que haya problemas: “No ha habido ninguna dificultad para la inscripción de los connacionales (…) Esta inscripción va funcionando muy bien”. Y aseguró que se puede hacer de forma virtual.
