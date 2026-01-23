¿Cómo saber si es jurado de votación para las elecciones 2026?: este es el paso a paso

Como es habitual, cada cuatro años se celebran en Colombia las elecciones presidenciales y legislativas. En ellas, los ciudadanos no solamente tienen la oportunidad de elegir al próximo mandatario del país, sino también a los congresistas que ocuparán las curules correspondientes al Senado y a la Cámara de Representantes en el próximo período.

Para la celebración de estos comicios, la Registraduría Nacional designa unos jurados de votación que se encargarán de que la jornada se desarrolle en completa normalidad. Asimismo, como parte de sus funciones deberán entregar el tarjetón correspondiente a los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho al voto, y realizar el conteo de cada uno de ellos al cierre de las urnas.

¿Cuáles son las responsabilidades de los jurados de votación?

Además de las responsabilidades anteriormente mencionadas, la Registraduría señala otras que deben asumir los jurados de votación en el desarrollo de cada jornada electoral.

Recibir el documento de identidad de los ciudadanos y verificarlo en el formulario E-10 .

. Registrar los nombres y apellidos de cada sufragante en el formulario E-11 .

. Firmar y entregar la tarjeta electoral al sufragante.

Custodiar la urna.

Diligenciar y entregar al sufragante el certificado electoral (si lo hubiere) con el documento de identidad.

Efectuar los escrutinios de mesa.

Registrar los resultados en los documentos electorales.

Entregar los pliegos electorales al delegado de puesto de la Registraduría.

Por otra parte, ellos deberán presentarse una hora antes de que se abran las mesas de votación, es decir, a las 7:00 de la mañana, para cumplir con sus funciones. Asimismo, solamente podrán retirarse una vez hayan realizado el conteo y entregar el respectivo sobre con los resultados de los mismos al delegado del puesto electoral.

¿Cómo se eligen los jurados de votación?

Previo a las elecciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil realiza un sorteo a partir de las listas que emiten empresas, instituciones educativas y agrupaciones políticas con aquellos ciudadanos que pueden ser elegidos como jurados de votación. Para este 2026, hay cerca de 2.300.000 postulados. Entre ellos, saldrán los 850.000 que serán escogidos para llevar a cabo esta función.

De acuerdo a la entidad, el próximo martes 27 de enero se conocerá la lista final de quienes quedaron elegidos como jurados de votación para las elecciones que se celebrarán en este 2026. Para ello, un ciudadano puede llevar a cabo la respectiva consulta mediante el siguiente procedimiento:

Ingresar a la pagina web de la Registraduría (www.registraduria.gov.co).

Dar clic en la opción “Electoral”, y luego en Consulta jurado de votación .

. Digitar su número de documento y realizar la respectiva verificación de seguridad.

de seguridad. Dar clic en el botón Consultar.

Tras realizar este paso a paso, la plataforma le indicará si fue habilitado como jurado de votación para las elecciones que tendrán lugar en este 2026, ya sea para las legislativas del 8 de marzo o las presidenciales, que tendrán lugar el 31 de mayo y el 21 de junio para la primera y segunda vuelta, respectivamente.

Cabe mencionar que un jurado de votación puede ser elegido nuevamente para desempeñar este rol sin importar que ya lo haya hecho en elecciones anteriores. Asimismo, se exponen a una multa equivalente a 10 salarios mínimos en caso de que no se presenten y no exista una causa debidamente justificada.