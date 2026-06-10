Inflación Colombia: DANE reveló listado de alimentos que más subieron de precio en mayo 2026. Getty Images

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó la cifra de inflación para mayo 2026 en Colombia, la cual registró una variación mensual del 0,47%, superando al 0,32%, reportado en el mismo mes, el año anterior.

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En el marco de estos movimientos, se evidencia la variación de los precios en servicios y productos esenciales para los consumidores en Colombia. Por ejemplo, para el periodo actual, la división que agrupa alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles presentó la mayor contribución al IPC con un incremento de 0,86%, correspondiente a 0,26 puntos porcentuales.

Asimismo, se percibieron incrementos significativos en otras divisiones como recreación y cultura (0,77%) y transporte (0,61%).

¿En cuánto está el IPC anual 2026 según el DANE?

Entre enero y mayo de 2026, el DANE registró un incremento del IPC que llega al 4,36%. Esta cifra supera el 3,63 % del mismo periodo en 2025.

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En ese sentido, el DANE confirmó que la cifra de inflación anual se sitúa en la actualidad en el 5,84%, siendo este el porcentaje más alto registrado desde el 6,12% que se obtuvo en agosto de 2024.

En cuanto a las ciudades, la mayor inflación mensual la tuvo Medellín (0,73%), debido a aumentos en electricidad y arriendos Por otro lado, Riohacha tuvo la menor variación (0,06%), en parte gracias a la reducción en el precio del gas.

¿Cuáles son los alimentos que más subieron de precio en mayo 2026?

Una de las divisiones de precios que más mantiene en vilo a los colombianos es la de alimentos y bebidas no alcohólicas, que describe la inflación percibida en algunos de los productos que más consumen cotidianamente los hogares en el país.

Para el periodo actual, sin embargo, este segmento presentó un comportamiento estable, que, según expertos, ayudó a contener el incremento del IPC (Índice de Precios al Consumidor) mensual, con un -0,02%.

Aun así, en una división que incluye una amplia variedad de productos, se suelen presentar diferentes rangos de precios de acuerdo a diferentes movimientos del mercado y la logística.

En ese sentido, algunos de los incrementos más destacados fueron:

Zanahoria: 13,83 %

13,83 % Arracacha, ñame y otros tubérculos: 6,76 %

6,76 % Condimentos y hierbas culinarias: 4,80 %

4,80 % Carne de res y derivados: 1,36 %

1,36 % Frutas frescas: 0,88 %

Otros alimentos como las hortalizas y legumbres frescas registraron reducciones considerables (-1,26 %), aportando así a la variación negativa que tuvo globalmente esta división para el DANE.