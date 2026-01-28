Tabla de posiciones Liga Colombiana 2026: así queda con el empate entre Medellín y Tolima

La tercera fecha de la Liga Colombiana 2026-I comenzó este martes 27 de enero y se alargará hasta el jueves 29, periodo en el que habrá partidos sumamente interesantes. Repase a continuación los resultados de la jornada.

Cúcuta 2-2 Bucaramanga

La jornada inició con el clásico del oriente entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, compromiso que terminó igualado a dos tantos. Las emociones en el General Santander estuvieron a cargo de Jaime Peralta por duplicado para el dueño de casa, mientras que en la visita celebraron Luciano Pons y Kevin Londoño.

Fortaleza 1-1 Llaneros

Posteriormente, Fortaleza y Llaneros protagonizaron un partidazo en el Metropolitano de Techo. Aunque terminó igualado a un tanto (anotaciones Carlos Cortés en el local y Andrés Arroyo en la visita), las emociones llegaron por los cuatro penaltis sancionados, dos de ellos errados, y la expulsión insólita de Juan Pertúz en el cuadro del Meta.

Medellín 2-2 Tolima

El día concluyó en la capital antioqueña con el empate a dos entre el Independiente Medellín y el Deportes Tolima. Aunque los ibaguereños tuvieron la victoria en las manos, gracias al doblete de Adrián Parra, las expulsiones Yhorman Hurtado y Elan Ricardo terminaron permitiendo la paridad local por intermedio de José Ortíz y el recién llegado Enzo Larrosa.

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana

Partidos restantes de la fecha 3 de la Liga Colombiana

Miércoles 28 de enero

Alianza Valledupar vs. Boyacá Chicó (4:10 PM)

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira (6:30 PM)

Deportivo Pasto vs. Millonarios (8:30 PM)

Jueves 29 de enero

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali (4 PM)

Jaguares vs. Internacional de Bogotá (6:10 PM)

América vs. Once Caldas (8:20 PM)