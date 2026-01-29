🔴 EN VIVO | Pasto vs Millonarios por Liga Colombiana: siga la transmisión del partido GRATIS

La<b> tercera fecha de la Liga Colombiana </b>sigue su curso en el Estadio Departamental Libertad, escenario que albergará el duelo entre <b>Deportivo Pasto y Millonarios</b>. Las emociones de este compromiso comenzarán sobre las 8:30 de la noche.El cuadro volcánico ha sido la gran revelación en este inicio de campeonato, luego de haber ganado sus primeros dos partidos y encontrarse entre los líderes de la clasificación. Ahora, intentará repetir las alegrías ante su gente para mantenerse en lo más alto.Todo lo opuesto ocurre en la institución albiazul. Son ya dos derrotas consecutivas y la urgencia de sumar es total, más aún teniendo en cuenta el descontento del hincha con el proceso encabezado por <b>Hernán Torres</b>.