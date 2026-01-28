🔴Medellín vs. Tolima EN VIVO: Siga acá la transmisión del partido de la Liga Colombiana

Medellín se encuentra quedado atrás en la tabla de posiciones; buscará sumar puntos enfrentando al <b>Deportes Tolima.</b> El poderoso no ha podido sumar puntos en los dos partidos que ha jugado en este inicio de liga colombiana; en la primera fecha fue derrotado por el Deportivo Pasto por la mínima diferencia (1-0) y en la segunda fecha fue goleado por el Deportivo Cali (3-1).El equipo de<b> Lucas González</b> viene con aire en la camiseta luego de ganar sus dos compromisos y sumando<b> 6 puntos de 6 posibles</b>. En su debut de liga le tocó ir a la ciudad de Barranquilla para enfrentar a los dirigidos por A<b>lfredo Arias</b>. Un partido que tenía cuentas pendientes entre ambos equipos, ya que ambos disputaron la final de Liga del semestre pasado (2025-2). El conjunto tolimense logró sanar un poco su herida y pudo vencer (0-2) al<b> Junior. </b>En su segundo partido de Liga volvió a ganar (2-0) recibiendo en su estadio a <b>Alianza</b> de Valledupar.Sin duda alguna, este compromiso es uno de los más atractivos para ver esta jornada.