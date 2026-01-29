🔴EN VIVO | Águilas Doradas vs. Deportivo Cali: siga acá transmisión del partido por Liga colombiana

Águilas Doradas y Deportivo Cali afrontan su tercera salida en el Apertura 2026. Lo más atractivo de este encuentro vuelve a ser el protagonismo del estadio Polideportivo Cincuentenario de Medellín, el cual quedó habilitado para fútbol profesional para este año, y allí oficiará de local el conjunto antioqueño, ante la imposibilidad de usar el Alberto Grisales de Rionegro.

Águilas llega a este encuentro con un empate ante Santa Fe y una derrota frente a Deportivo Pasto. Por su parte, el conjunto de Alberto Gamero, perdió en el estreno contra Jaguares y luego sumó de a tres venciendo a Medellín de local.

