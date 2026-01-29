Liga Colombiana

Rionegro Águilas RAD
Deportivo Cali DCA

🔴EN VIVO | Águilas Doradas vs. Deportivo Cali: siga acá transmisión del partido por Liga colombiana

El cuadro local va por su primer triunfo. La visita busca la primera victoria en calidad de visitante.

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali / Composición: Caracol Radio

Águilas Doradas y Deportivo Cali afrontan su tercera salida en el Apertura 2026. Lo más atractivo de este encuentro vuelve a ser el protagonismo del estadio Polideportivo Cincuentenario de Medellín, el cual quedó habilitado para fútbol profesional para este año, y allí oficiará de local el conjunto antioqueño, ante la imposibilidad de usar el Alberto Grisales de Rionegro.

Águilas llega a este encuentro con un empate ante Santa Fe y una derrota frente a Deportivo Pasto. Por su parte, el conjunto de Alberto Gamero, perdió en el estreno contra Jaguares y luego sumó de a tres venciendo a Medellín de local.

Siga acá la transmisión EN VIVO de Águilas vs. Cali

Viva el minuto a minuto de Águilas vs. Cali

