🔴EN VIVO | Águilas Doradas vs. Deportivo Cali: siga acá transmisión del partido por Liga colombiana
El cuadro local va por su primer triunfo. La visita busca la primera victoria en calidad de visitante.
Águilas Doradas y Deportivo Cali afrontan su tercera salida en el Apertura 2026. Lo más atractivo de este encuentro vuelve a ser el protagonismo del estadio Polideportivo Cincuentenario de Medellín, el cual quedó habilitado para fútbol profesional para este año, y allí oficiará de local el conjunto antioqueño, ante la imposibilidad de usar el Alberto Grisales de Rionegro.
Águilas llega a este encuentro con un empate ante Santa Fe y una derrota frente a Deportivo Pasto. Por su parte, el conjunto de Alberto Gamero, perdió en el estreno contra Jaguares y luego sumó de a tres venciendo a Medellín de local.