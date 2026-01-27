Fortaleza vs. Llaneros EN VIVO: siga acá el minuto a minuto de la Liga Colombiana 2026. (Colprensa - Lina Gasca). / Lina Gasca

La tercera fecha del fútbol colombiano tiene en su programación el duelo entre Fortaleza y Llaneros, encuentro a disputarse en el Estadio Metropolitano de Techo.

El equipo bogotano llega a este compromiso en condición de invicto, luego de haber ganado en su debut ante Alianza y haber empatado en Armenia frente al Pereira. Por su parte, el cuadro del Meta sí pudo derrotar al elenco matecaña como visitante, pero igualó en condición de local con el Atlético Bucaramanga.

Siga acá el minuto a minuto del partido Fortaleza vs. Llaneros