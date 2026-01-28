Liga Colombiana

Santa Fe SFE
Deportivo Pereira DEP

Santa Fe vs. Deportivo Pereira EN VIVO: siga GRATIS la transmisión del partido en Liga Colombiana

El cuadro cardenal va por su primera victoria del semestre en el campeonato local.

Santa Fe vs. Deportivo Pereira EN VIVO: siga GRATIS la transmisión del partido en Liga Colombiana

Santa Fe vs. Deportivo Pereira EN VIVO: siga GRATIS la transmisión del partido en Liga Colombiana

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad