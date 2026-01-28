Santa Fe vs. Deportivo Pereira EN VIVO: siga GRATIS la transmisión del partido en Liga Colombiana

La <b>tercera jornada del fútbol colombiano</b> continúa este miércoles 28 de enero en el Estadio El Campín con el partido entre <b>Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira</b>, el cual está programado para las 6:30 de la tarde.El cuadro bogotano llega a este compromiso en una racha de <b>dos empates consecutivos </b>a nivel liguero, aunque también viene de consagrarse campeón de la <b>Superliga</b>. Así pues, tiene una oportunidad perfecta para sumar su primer triunfo ante su gente.Por otro lado, el equipo matecaña llega a la capital del país todavía sin poder usar sus refuerzos. En este orden de ideas, <b>Arturo Reyes </b>empleará la misma base de futbolistas que vienen sumando minutos.