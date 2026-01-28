Alianza FC Vs. Chicó: Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido por la fecha 3 de la Liga
Ambos equipos han perdido los dos partidos que han disputado en el presente campeonato.
Alianza FC y Boyacá Chicó se enfrentan este miércoles en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, en juego por la fecha 3 de la Liga colombiana. Ambos equipos buscan sumar sus primeros puntos en el presente campeonato.
El equipo dirigido por Hubert Bodhert cayó 1-0 en su estreno en Bogotá frente a Fortaleza; mientras que en la segunda fecha fue superado 2-0 por el Tolima. Este será su primer partido en casa en este campeonato.
Los boyacenses, por su parte, cayeron por goleada 4-0 ante Nacional en su estreno en Medellín; mientras que en su segunda presentación, en casa frente al América de Cali, fueron superados 1-0.
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento