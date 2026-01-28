Liga Colombiana

Alianza FC ALI
Chicó CHI

Alianza FC Vs. Chicó: Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido por la fecha 3 de la Liga

Ambos equipos han perdido los dos partidos que han disputado en el presente campeonato.

Alianza y Chicó se enfrentan en Valledupar por la tercera fecha del campeonato / Colprensa.

Alianza y Chicó se enfrentan en Valledupar por la tercera fecha del campeonato / Colprensa.

Alianza FC y Boyacá Chicó se enfrentan este miércoles en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, en juego por la fecha 3 de la Liga colombiana. Ambos equipos buscan sumar sus primeros puntos en el presente campeonato.

El equipo dirigido por Hubert Bodhert cayó 1-0 en su estreno en Bogotá frente a Fortaleza; mientras que en la segunda fecha fue superado 2-0 por el Tolima. Este será su primer partido en casa en este campeonato.

Los boyacenses, por su parte, cayeron por goleada 4-0 ante Nacional en su estreno en Medellín; mientras que en su segunda presentación, en casa frente al América de Cali, fueron superados 1-0.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad