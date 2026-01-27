🔴 Cúcuta vs. Bucaramanga EN VIVO: Siga acá la transmisión del partido por la Liga Colombiana

<b>Cúcuta y Bucaramanga</b> se medirán en la <b>fecha 3</b> de la liga colombiana. Por el lado del conjunto local, no ha podido sumar puntos en este arranque de<b> Liga</b>, perdiendo (1-2) en su <b>debut</b> en condición de local contra <b>Once Caldas</b>. En la segunda fecha, visitó a Internacional de Bogotá, donde también <b>perdió</b> (2-1). Por el lado de <b>Atlético Bucaramanga,</b> logró arrancar sumando puntos en su debut,<b> venciendo</b> (2-1) a <b>Millonarios.</b> En su segundo partido de liga visitó a <b>Llaneros</b> en Villavicencio y consiguió sacar un <b>empate</b> (1-1).En los últimos <b>20 partidos</b> entre ambos equipos, cada equipo ha logrado sumar<b> 6 victorias</b> y han <b>empatado en 3</b> ocasiones.