Jaguares Vs. Internacional de Bogotá EN VIVO: Siga acá el minuto a minuto del partido
El equipo de Montería vuelve a escena, tras no haber disputado la segunda fecha ante Atlético Nacional.
Jaguares e Internacional de Bogotá se enfrentan este jueves en el estadio Jaraguay de Montería, a partir de las 6:10PM, en juego válido por la tercera fecha del fútbol colombiano.
Jaguares cuenta con 3 puntos, tras vencer 1-0 al Cali en la primera fecha de la Liga; mientras que en la segunda jornada no vio actividad, dado que su compromiso contra Atlético Nacional fue aplazado.
Por su parte, Internacional de Bogotá también cuenta con 3 unidades. Los capitalinos derrotaron a Cúcuta Deportivo en la segunda fecha; mientras que en la primera jornada fueron goleados por el América de Cali en su visita al Pascual Guerrero.
Siga acá el minuto a minuto del partido
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Facundo Boné.
Fuera de juego, Jaguares de Córdoba. Diego Martínez intentó un pase en profundidad pero Santiago Cubides estaba en posición de fuera de juego.
Decisión del VAR: No Hay Tarjeta Roja Yan Mosquera (Jaguares de Córdoba).
Falta de Yan Mosquera (Jaguares de Córdoba).
Fuera de juego, Inter Bogotá. Facundo Boné intentó un pase en profundidad pero Fabricio Sanguinetti estaba en posición de fuera de juego.
¡Gooooool! Jaguares de Córdoba 0, Inter Bogotá 1. Kevin Parra (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Fabricio Sanguinetti tras un contraataque.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Dereck Moncada (Inter Bogotá) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ronaldo Julio con un pase de cabeza.
Remate rechazado de Larry Vásquez (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Fabricio Sanguinetti.
Remate rechazado de Luis Jiménez (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Wilfrido De La Rosa.
Falta de Santiago Cubides (Jaguares de Córdoba).
Dannovi Quiñones (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento