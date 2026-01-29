Jaguares Vs. Internacional de Bogotá EN VIVO: Siga acá el minuto a minuto del partido

Jaguares e Internacional de Bogotá se enfrentan en el estadio Jaraguay de Montería

Jaguares e Internacional de Bogotá se enfrentan este jueves en el estadio Jaraguay de Montería, a partir de las 6:10PM, en juego válido por la tercera fecha del fútbol colombiano.

Jaguares cuenta con 3 puntos, tras vencer 1-0 al Cali en la primera fecha de la Liga; mientras que en la segunda jornada no vio actividad, dado que su compromiso contra Atlético Nacional fue aplazado.

Por su parte, Internacional de Bogotá también cuenta con 3 unidades. Los capitalinos derrotaron a Cúcuta Deportivo en la segunda fecha; mientras que en la primera jornada fueron goleados por el América de Cali en su visita al Pascual Guerrero.

Siga acá el minuto a minuto del partido