América vs. Once Caldas 🔴EN VIVO🔴: Siga acá la transmisión del partido y el minuto a minuto

<b>América de Cali</b> y <b>Once Caldas</b> juegan el penúltimo partido de la fecha 3 de la <b>Liga colombiana</b> en el Pascual Guerrero. Se trata de uno de los encuentros más llamativos de la jornada por como llegan a este encuentro, ya que ninguno ha caído hasta el momento. En el caso del conjunto Escarlata, se impuso en la primera fecha 3-0 a <b>Internacional Bogotá </b>y en la segunda salida venció 0-1 a <b>Boyacá Chicó.</b>Por su parte, Once Caldas se impuso en su estreno 1-2 frente a <b>Cúcuta Deportivo</b> en calidad de visitante y luego empató en la última jornada ante<b> Santa Fe </b>en Palogrande.El último partido entre ambos equipos <b>fue 2-1 a favor del vallecaucano</b> en el Pascual Guerrero por el Clausura 2025.