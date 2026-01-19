Fiscalía imputará cargos contra director de la UNP el 11 de febrero por el magnicidio Miguel Uribe

Noticia en desarrollo..

Caracol Radio conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

El próximo 11 de febrero se realizará la audiencia de imputación, por los delitos de tentativa de homicidio y prevaricato por acción.

