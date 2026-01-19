Justicia

PRIMICIA

Fiscalía imputará cargos contra director de la UNP el 11 de febrero por el magnicidio Miguel Uribe

Caracol Radio conoció en primicia que se formularán cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección:

Fiscalía imputará cargos contra director de la UNP el 11 de febrero por el magnicidio Miguel Uribe

Fiscalía imputará cargos contra director de la UNP el 11 de febrero por el magnicidio Miguel Uribe

Jenny Angarita

Noticia en desarrollo..

Caracol Radio conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

El próximo 11 de febrero se realizará la audiencia de imputación, por los delitos de tentativa de homicidio y prevaricato por acción.

Fiscalía imputará cargos contra director de la UNP el 11 de febrero por el magnicidio Miguel Uribe

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad