ELN dejó en libertad a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame, Arauca

El Frente de Guerra Oriental del ELN asegura que, cumpliendo con el debido proceso y aplicando el Derecho Internacional Humanitario, dejó en libertad a Alfredo Iván Guzmán, quien fue secuestrado el pasado 25 de mayo en Tame, Arauca.

Según esta guerrilla, el secuestro de Alfredo Iván Guzmán se debió a rutinas de seguridad y control territorial y que, luego de una verificación, no se encontró relación con las actividades de su padre, el exalcalde de Tame, Alfredo Guzmán, a quien vinculan con secuestros, despojos y homicidios de campesinos del departamento de Arauca.

En la misma acción, el ELN dejó en libertad a Plácido Ovallos, de 58 años, habitante del municipio de Fortul, a quien no le comprobaron su vinculación con grupos paramilitares.