Fiscalía ha logrado 6 preacuerdos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación confirmó que ha logrado avanzar en 6 preacuerdos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

La fiscal delegada para la seguridad territorial, Deicy Jaramillo, confirmó la noticia: “Se han realizado seis preacuerdos. Estamos pendiente de que nos fijen fecha para emitir la correspondiente sentencia. La investigación avanza con los estudios que tienen que ver con BTS (Base Transceiver Station o Torres de telefonía celular) y los CDR (Call Detail Record o Registros de Llamadas).”

En este momento, la Fiscalía y la Policía tienen la hipótesis de que Migue Uribe fue asesinado por la Segunda Marquetalia. Esta teoría fue reforzada por el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, quien confirmó que la inteligencia militar contaba con información según la cual alias ‘El Zarco Aldinever’, integrante de la Segunda Marquetalia, podría estar detrás del magnicidio.

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación imputó nuevos delitos a Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, implicado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial.

Según la información de la Fiscalía, alias ‘Chipi’ habría ordenado el crimen de un hombre el 15 de junio de 2024, como parte de una disputa entre organizaciones ilegales por el control de la venta de estupefacientes al menudeo. Cabe mencionar que Arteaga era cabecilla de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios, el microtráfico y otras actividades delictivas.