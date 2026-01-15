Magnicidio Miguel Uribe: alias ‘Gabriela’ sería condenada a 20 años y 4 meses de prisión

Katherine Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’, sería condenada a 245 meses, es decir, 20 años y 4 meses de prisión, tras aceptar su responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en la tarde del sábado 7 de junio, en el parque El Golfito del barrio Modelia en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

La única mujer procesada hasta ahora por el crimen aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad para la comisión de un delito.

Mediante un preacuerdo que suscribió con la Fiscalía General de la Nación, alias ‘Gabriela’ pidió perdón a la esposa de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, y en general a toda su familia.

“Mi error fue muy grande y, aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no cobijará todo el dolor que sintieron y que sienten los familiares de Miguel, pero con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos, porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso, pero en el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel; sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario (…)”.

Agregó que “en realidad sí siento mucha culpabilidad y me disculpo de antemano con absolutamente todos, más que todo con su esposa y su hermana”.

El próximo 23 de febrero, el juez definirá si avala el preacuerdo y si emite sentencia condenatoria contra alias ‘Gabriela’.

¿Quién es alias ‘Gabriela’?

Según la Fiscalía, durante la investigación se logró establecer que Martínez, de 19 años, habría participado tanto en la planeación como en la ejecución del atentado.

“Asistió a reuniones previas en las que se definieron los roles delictivos que cumplirían los demás involucrados en el atentado; trasladó y entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el congresista, y, en compañía de otras personas, estuvo en inmediaciones del parque ‘El Golfito’, en el barrio Modelia, para asegurarse de la materialización del acto delictivo”, indicó el ente acusador.

Además, hay evidencias que “dan cuenta de su posible presencia en encuentros posteriores en los que se establecieron rutas de escape y acciones para evadir a las autoridades” tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay.