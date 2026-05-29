Así recuperó una comisión humanitaria 48 cuerpos en zona rural de San José del Guaviare

Bogotá

Caracol Radio conoció en exclusiva detalles de cómo se pudieron recuperar los 48 cuerpos que les dejaron a una comunidad en zona rural de San José del Guaviare luego de los combates entre las disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’ que se registraron en los sectores conocidos como La Siberia, Caño Cumare y Pipiral.

El miércoles 27 de mayo la comunidad de la vereda Barraco Colorado en zona rural de San José del Guaviare se vio sorprendida cuando hombres armados dejaron a la vista de la población 48 cuerpos y se fueron. Ante el miedo la comunidad pidió ayuda y mientras llegada recogieron los cuerpos y los dejaron todos en un mismo lugar.

El clamor de la comunidad fue escuchado y dos lanchas con cinco bomberos entre ellos dos enfermeros, acompañados por la Defensoría del Pueblo, los Bomberos, la MAPP-OEA, la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y autoridades locales tomaron el rio Guaviare a las 3pm de este jueves 28 de mayo y llegaron pasadas las 6.30pm a la comunidad que ya sabía que iban en camino. Así lo relató en los micrófonos de Caracol Radio, el teniente Raúl Malagón, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San José del Guaviare.

“Al llegar al sitio pues fue necesario esa labor de embolsado y embalaje de los cuerpos que estaban en ese sector. Nuestros bomberos dispusieron de bolsas, hicieron el procedimiento, se ubican los cuerpos en los botes, se organizan para la salida y pues teniendo en cuenta las condiciones del sitio, de los cuerpos pues se decide regresar durante la noche”.

Para Raúl no se puede narrar lo que se encontraron. La comunidad estaba en silencio, con miedo y los bomberos y la comisión humanitaria se enfocaron en poder recuperar los 48 cuerpos y sacarlos de la zona.

“Eso siempre genera impacto en la forma en la que se encuentran estos cuerpos, pero pues digamos que de manera general son imágenes que ninguna persona se quiere llegar a encontrar. En esas intervenciones no se pregunta, no se averigua, no se indaga, vamos y hacemos nuestro trabajo, saludamos de forma cordial a la comunidad. La comunidad sabe que sus bomberos siempre están ahí para ayudar en el momento en que se necesite”.

Salieron de Barranco Colorado sobre las 11pm y sobre las 5am de este viernes 29 de mayo llegaron a San José del Guaviare y los cuerpos fueron entregados a las autoridades para que ellas avancen en la investigación e identificación plena de los 48 cuerpos que dejaron los combates entre las disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’.