Yulixa Toloza tenía embolia pulmonar, anemia, fracturas y lesiones con arma blanca: Medicina Legal

Continúan las investigaciones por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer que habría fallecido luego de someterse a un procedimiento de lipólisis láser y cuyo cuerpo fue hallado abandonado en una zona boscosa del municipio de Apulo, Cundinamarca.

En el proceso judicial ya aparecen vinculadas varias personas, entre ellas la propietaria del supuesto centro estético, María Fernanda Delgado Hernández; su pareja, Edison Torres; Eduardo David Ramos Ramos, señalado como supuesto cirujano; además de Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado. También es buscado un hombre identificado como “Leonardo”, quien sería el anestesiólogo y permanece prófugo.

El dictamen de Medicina Legal conocido por Caracol Radio reveló el grave estado en el que se encontraba la víctima y detalló múltiples lesiones asociadas, presuntamente, al procedimiento invasivo practicado días antes de su muerte. El informe concluyó que la mujer sufrió complicaciones derivadas de una “succión adiposa en abdomen y dorso”, que desencadenó un embolismo graso pulmonar, insuficiencia respiratoria aguda y anemia severa.

Según el reporte forense, durante la necropsia se encontró una extensa disección hemorrágica en el abdomen y la espalda, desde el cuello hasta la región glútea, relacionada con la extracción de tejido graso subcutáneo. Medicina Legal indicó que estas lesiones se complicaron por la presencia de grasa en los pulmones, situación que comprometió gravemente la respiración de la víctima.

El examen también evidenció múltiples fracturas en el tórax. De acuerdo con el documento, Yulixa Toloza presentaba fracturas en varios arcos costales tanto del lado izquierdo como del derecho, además de hematomas en el cuello y otras zonas del cuerpo. A esto se sumaron lesiones cortopunzantes: dos heridas en el tórax, dos en el abdomen y siete más en la espalda.

Los peritos forenses señalaron igualmente signos de una pérdida masiva de sangre. El informe menciona palidez extrema, ausencia de sangre en arterias y venas y hematomas profundos, hallazgos compatibles con anemia aguda.

La necropsia también describió el avanzado estado de descomposición del cuerpo al momento del hallazgo. Se registró desprendimiento de piel en piernas, pecho y abdomen, así como marcas oscuras en las venas de los brazos producto de cambios posteriores al fallecimiento. Además, quedaron documentadas afectaciones causadas por insectos o animales de la zona en el rostro, el pecho y la mano derechos, donde la víctima perdió las puntas de los dedos pulgar, índice y medio.

Mientras avanza el proceso penal, las autoridades mantienen pendientes estudios toxicológicos que permitan establecer si durante el procedimiento o posteriormente fueron suministradas sustancias o medicamentos que puedan esclarecer aún más las circunstancias de la muerte de Yulixa Toloza.

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