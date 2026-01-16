Magnicidio de Miguel Uribe: Estos son los cinco procesados que negociaron preacuerdos con Fiscalía

Caracol Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación estructura preacuerdos con cinco de los nueve procesados, por su presunta participación en la planeación y ejecución del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en la tarde del sábado 7 de junio de 2025, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

Lea también: Familia de Miguel Uribe rechaza amenazas de muerte que recibió un fiscal que investiga el magnicidio

Los implicados que están negociando con la Fiscalía los preacuerdos en los que aceptan su responsabilidad por el crimen son:

Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, presunto intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado

Este hombre fue imputado por los delitos homicidio, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

Fuentes judiciales confirmaron que ya concretó un preacuerdo con la Fiscalía y que será presentado ante un juez de la República.

Carlos Eduardo Mora González, alias ‘El Veneco’, será condenado a 21 años de prisión en el próximo mes de marzo.

Alias ‘Veneco’ confesó que tuvo relación directa con la ubicación e identificación del lugar donde se cometió el ataque sicarial contra el congresista, y también puso a disposición un vehículo en el que se movilizaron los integrantes de la organización criminal que entregó la pistola tipo Glock con la que el menor disparó en la tarde del sábado 7 de junio.

Según la investigación que adelantó un equipo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Mora González “condujo y puso a disposición un vehículo para reconocer previamente el lugar en el que se perpetró el crimen de Miguel Uribe Turbay y trasladó a otros involucrados en el atentado que entregaron el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima”.

La coima

La Fiscalía logró demostrar que a alias ‘Veneco’ le ofrecieron cinco millones de pesos.

“Las pruebas obtenidas en el curso del proceso indican que, entre enero y junio de este año, hizo parte de un grupo delincuencial dedicado al narcomenudeo y a los homicidios selectivos”, reveló la Fiscalía.

Carlos Eduardo Mora González se hacía pasar por conductor de plataformas virtuales de transporte y “movilizó armas y estupefacientes”.

Mediante un preacuerdo aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y uso de menores de edad para la comisión de un delito, producto de un preacuerdo suscrito por la Fiscalía.

Harold Daniel Barragán Ovalle

La investigación de la Fiscalía advierte que alias ‘Harold’, quien tiene antecedentes penales, habría participado directamente en la planeación y ejecución del atentado que le causó la muerte a Uribe Turbay.

También se señala que el procesado habría tratado de evadir la acción de las autoridades que buscan la identificación, captura y judicialización de todos los autores del atentado.

Barragán Ovalle entregó su celular a la Fiscalía para avanzar en la investigación el 9 de julio; se comprobó por parte de los expertos investigadores que tenía 1.825 conversaciones de WhatsApp, entre ellas chats con Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘Costeño’, supuesto coordinador logístico del ataque sicarial ocurrido en el parque El Golfito del barrio Modelia.

Fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, y uso de menores para la comisión de delitos. Negoció un preacuerdo con la Fiscalía.

Jhorman David Mora Silva, alias ‘El Caleño’, quien habría sido clave para contactar al menor que perpetró el atentado

Según la investigación de la Fiscalía, ‘El Caleño’ habría sido clave en la selección del menor, pues lo habría contactado por una videollamada desde la cárcel en la que permanece recluido desde el mes de mayo.

Después de una charla, lo habría convencido de atacar con arma de fuego a Uribe Turbay el sábado 7 de junio.

“Mora Silva, quien fue capturado en mayo del año en curso y permanece privado de la libertad en atención a una condena en su contra por el delito de hurto, habría contactado por videollamada al menor de edad y convencido de ejecutar el ataque armado”, explicó la Fiscalía.

La Fiscalía además descubrió que alias ‘El Caleño’ supuestamente conectó al menor con Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, para coordinar el atentado.

Los elementos materiales probatorios indican que la logística la realizó desde la cárcel donde está privado de la libertad.

“De acuerdo con la investigación, este hombre haría parte de un grupo delincuencial dedicado al tráfico local de estupefacientes, los homicidios selectivos y otras conductas delictivas en Bogotá”, señaló la Fiscalía.

En medio de la negociación del preacuerdo con la Fiscalía, aceptará que cometió los delitos de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir.

Katerine Andrea Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’

Ante un juez de la República, la única mujer procesada en este caso reconoció que se equivocó, esto en medio de la socialización del preacuerdo que suscribió con la Fiscalía General de la Nación y en el que acepta su responsabilidad en los hechos.

“Mi error fue muy grande y, aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no cobijará todo el dolor que sintieron y que sienten los familiares de Miguel, pero con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos, porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso, pero en el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel; sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario (…)”.

Agregó que “en realidad sí siento mucha culpabilidad y me disculpo de antemano con absolutamente todos, más que todo con su esposa y su hermana”.

¿Quién es alias ‘Gabriela’?

Según la Fiscalía, durante la investigación se logró establecer que Martínez, de 19 años, habría participado tanto en la planeación como en la ejecución del atentado.

“Asistió a reuniones previas en las que se definieron los roles delictivos que cumplirían los demás involucrados en el atentado; trasladó y entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el congresista, y, en compañía de otras personas, estuvo en inmediaciones del parque ‘El Golfito’, en el barrio Modelia, para asegurarse de la materialización del acto delictivo”, indicó el ente acusador.

Además, hay evidencias que “dan cuenta de su posible presencia en encuentros posteriores en los que se establecieron rutas de escape y acciones para evadir a las autoridades” tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Katherine Martínez Martínez aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad para la comisión de un delito.

Alias ‘Gabriela’ sería condenada a 245 meses, es decir, 20 años y 4 meses de prisión.

Estas fueron las declaraciones de alias ‘Gabriela’:

El próximo 23 de febrero, el juez definirá si avala el preacuerdo y si emite sentencia condenatoria contra alias ‘Gabriela’.